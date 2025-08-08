Restituyen a Verónica Collazo como titular del 2do Juzgado Mixto del Distrito Judicial 15

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Este jueves, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restituyó a Verónica Collazo Bolaños como jueza del Segundo Juzgado Mixto del distrito judicial 15, en Pinos, y confirmó la inelegibilidad de la candidata ganadora en Ojocaliente al cargo de jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento por no cumplir el promedio mínimo de 8 en la licenciatura.

- Publicidad -

La constancia de mayoría de Verónica Collazo había sido revocada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) para expedirla a Elías Armando de la Rosa Rodríguez, tras aplicar un ajuste global de paridad que sumó los resultados de los 12 juzgados mixtos electos en todo el estado.

Bajo ese método, y al detectar que había siete hombres y cinco mujeres ganadoras, el Trijez decidió reasignar cargos entre distintos distritos. En la elección extraordinaria de 2025 para juzgadores mixtos, las mujeres que no ganaron obtuvieron en Jalpa 795 votos, en Ojocaliente 2 mil 188 y en Pinos, Collazo Bolaños obtuvo 2 mil 638 votos, lo que la convertía en la “mujer mejor perdedora” a nivel estatal.

La Sala Regional consideró que este método rompe el vínculo entre el voto emitido y el resultado en cada demarcación y resolvió que los ajustes por paridad deben hacerse únicamente dentro del mismo distrito y especialidad, conforme al artículo 443 de la Ley Electoral local.

El proyecto, presentado por la secretaría en funciones de magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco bajo la ponencia de Elena Ponce Aguilar, fue aprobado por mayoría.

El magistrado Ernesto Camacho Ochoa votó en contra, defendiendo que para cumplir la paridad debe identificarse al “hombre peor ganador” (el varón electo con menor porcentaje de respaldo) y sustituirlo por la “mujer mejor perdedora”, aunque pertenezcan a distritos distintos. A su juicio, así respetan simultáneamente los principios de paridad y legitimidad en el reemplazo.

La magistrada presidenta Claudia Valle rechazó esta postura, argumentando que el “peor ganador” no era el de Pinos, sino el de Jalpa, y que aplicar el criterio del magistrado “trastoca el efecto del voto, la voluntad de la ciudadanía y genera una distorsión que no es necesario realizar”.

Agregó que asignar un cargo a una persona en un distrito distinto del que compitió privaría de efectos la certeza y la autenticidad de la elección.

En el caso de Ojocaliente (JDC-115/2025 y JDC-119/2025), se confirmó por unanimidad la inelegibilidad de la ganadora, quien acreditó un promedio de 7.83 en la licenciatura, que, aunque es cercano al requerido, está por debajo del “criterio objetivo” plasmado en la Constitución y la ley local, señaló la ponencia de Camacho Ochoa.

A diferencia del Trijez, que había anulado la elección, la sentencia ordena entregar la constancia de mayoría a quien obtuvo el segundo lugar, reconociendo su derecho preferente a ocupar el cargo en lugar de convocar a una nueva elección.

Con un voto concurrente, el magistrado Ernesto Camacho subrayó que es deber del Legislativo fijar criterios claros para los casos de ganadores inelegibles, de modo que las decisiones no queden sujetas a interpretaciones distintas en cada tribunal.