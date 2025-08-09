Presentan examen para ocupar plazas de secretarios auxiliares

Un total de 86 participantes, entre meritorios y auxiliares, llevaron a cabo la evaluación final del Curso de Capacitación y Actualización para “Secretario Auxiliar”, luego de un periodo de dos meses de un intensivo programa académico que ofreció la Escuela Estatal de Formación Judicial.
Antes de dar comienzo con este examen escrito, la consejera presidenta del Órgano de Administración Judicial, Norma Esparza Castro, acudió a desearles el mayor de los éxitos a las y los participantes; en su mensaje refirió que es una muestra de orgullo el empeño y dedicación que tanto meritorios como auxiliares han destinado para su crecimiento profesional y laboral.
Dijo, a partir de los resultados de esta evaluación y conforme a los promedios arrojados, el Órgano de Administración Judicial comenzará a asignarlos en las plazas de próxima apertura y/o espacios disponibles que correspondan a su perfil, por ello les pidió contestar esta evaluación con confianza y seguros de sí mismos y su conocimiento.
De igual manera, la consejera presidenta les pidió reportar cualquier observación y dudas al Órgano que preside con total transparencia y apertura al diálogo, no sin antes referirles la esperanza de seguir observando su crecimiento como juezas, jueces e incluso magistradas y magistrados, invitándolos a seguir preparándose para ocupar nuevos cargos.