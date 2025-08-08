Pide Rubén Flores disciplina a aspirantes de Morena Zacatecas

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El presidente estatal de Morena en Zacatecas, Rubén Flores Márquez, llamó a los aspirantes a la gubernatura y otros cargos a disciplinarse y esperar los tiempos que marca el partido y la legislación local, advirtiendo que la prioridad debe ser la organización de base. Invitando a que “No nos gane el interés personal y esperemos los tiempos del partido”.

Flores Márquez señaló que es natural que haya movimientos y pronunciamientos anticipados rumbo a 2027, pero insistió en que las definiciones se darán mediante el método estatutario con encuestas a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones.

“El piso parejo es la objetividad y la imparcialidad que tiene esta Comisión Nacional”, dijo, al rechazar que los llamados al orden y “críticas constructivas” desde la dirigencia estatal impliquen parcialidad hacia algún perfil.

El morenista aprovechó para defender su respaldo público a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, tras la polémica por su viaje a Japón. “No se puede confundir el uso de recursos propios con actos de corrupción”, afirmó, aunque reconoció la validez del llamado de Claudia Sheinbaum y de la dirigente Luisa María Alcalde, a que los militantes y dirigentes vivan en la “justa medianía” y “pongan el ejemplo”.

Consideró que la atención mediática sobre estos casos es parte de un contexto de mayor escrutinio hacia Morena: “Hay una persecución y mucha mayor atención en las acciones que hay en el movimiento”, afirmó, y sostuvo que en Zacatecas no se han registrado actos de corrupción como los que, dijo, caracterizan a las administraciones encabezadas por el PRI y el PAN.

En ese contexto, se le plantearon algunos ejemplos de presunta falta de austeridad en Zacatecas: la liquidación de más de 1.8 millones de pesos a la exsecretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara; la falta de interés de dos bancadas mayoritarias de Morena en el Congreso local en reducir las dietas de los diputados −que superan el salario del gobernador−, y la prórroga por 30 años de la concesión de la autopista Zacatecas–Fresnillo a un empresario cercano al monrealismo.

Al respecto, Flores Márquez respondió “Si hay pruebas de que hay actos de corrupción, que se investigue. No podemos hacer de esto un linchamiento mediático. Hay que actuar con responsabilidad y con pruebas, porque si no, nada más estamos generando un ambiente de golpeteo que no ayuda a nadie”.

Destacó que el gobernador David Monreal “ha actuado con austeridad, no ha endeudado al estado y ha tratado de apegarse a los principios” del movimiento.

Insistió en que la tarea central del partido en Zacatecas es fortalecer su estructura territorial y afiliación, subrayando que “todos, sean militantes, diputados, senadores, gobernadores o presidentes municipales, son iguales ante el partido” y que su trabajo en territorio es lo que les permitirá “sobresalir en el futuro”.

Sobre la reforma electoral, Rubén Flores se pronunció por recortar el financiamiento público a los partidos para que únicamente reciban recursos en periodos electorales, con el argumento de que “no tiene sentido mantener gastos permanentes en estructuras que solo trabajan en campaña”. Señaló que el ahorro podría destinarse a programas sociales o infraestructura.

Respaldó también modificar el sistema de representación proporcional para que refleje con mayor exactitud el porcentaje real de votación, y aclaró que esta propuesta no implica eliminar a los diputados plurinominales, sino ajustar su número para que sea congruente con el respaldo ciudadano. Planteó, además, la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a los que calificó como costosos, parciales y “cooptados”.