Orla Camino Rojo participa en reforestación del Cerro de la Bufa

Como parte de su compromiso con la preservación del medio ambiente, Orla Camino Rojo se sumó a la jornada de reforestación del Cerro de la Bufa en Zacatecas, organizada por el Clúster Minero de Zacatecas a través de su Comisión de Relaciones Comunitarias.

La actividad realizada, reunió a cerca de 200 personas voluntarias que lograron la plantación de 800 árboles en esta emblemática Área Natural Protegida del estado.

Bajo el protocolo de Comando de Incidentes coordinado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se realizaron previamente cepas, delimitación de polígonos y la preparación del terreno para la siembra de especies nativas como magueyes, pino cembroide, huizaches y mezquites, esenciales para la restauración del ecosistema local.

Además de Orla Camino Rojo, participaron diversas empresas del sector minero afiliadas al Clúster, junto con el Ayuntamiento de Zacatecas, la Conafor, y personas voluntarias que se dieron cita para contribuir a la protección del medio ambiente.