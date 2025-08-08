Orden de Trump de usar fuerza militar contra cárteles de la droga sólo aplica en EU: CSP

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Ante la nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de autorizar el uso de las fuerzas armadas para enfrentar a los cárteles de la droga, la Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum afirmó que es una decisión que solo será aplicable dentro del territorio estadounidense., “nada tiene que ver con el territorio mexicano”.

-¿Es al interior de Estados Unidos?

-Es al interior de Estados Unidos.

Y añadió: «Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos pero no van a venir. Eso está absolutamente descartado, lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido ni es parte de ningún acuerdo. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no. Incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y nos informaron que no tenían que ver con nuestro territorio. Las agencias extranjeras están muy reguladas en este país, vamos a ver cómo está la orden ejecutiva pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio «.