Lanzan convocatoria para designación de Consejería Electoral en el IEEZ

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria para la selección y designación de una Consejería Electoral en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ). La persona designada iniciará funciones el 19 de diciembre de 2025 y desempeñará el cargo por un periodo de siete años.

Requisitos.

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

Tener más de 30 años de edad al día de la designación.

Poseer título profesional de nivel licenciatura con antigüedad mínima de cinco años.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Ser originario de Zacatecas o contar con residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la designación.

No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación.

No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local.

No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos.

No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad.

No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas o de cualquier otra entidad federativa.

Fechas clave.

Recepción de solicitudes. 7 al 15 de agosto.

Aplicación del exámen CENEVAL 27 de septiembre.

Designación a más tardar el 18 de diciembre.

Documentación requerida

Los aspirantes deberán presentar:

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato habilitado en el portal del INE.

Copia certificada del acta de nacimiento.

Constancia de residencia efectiva en Zacatecas de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación, expedida por autoridad competente.

Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente.

Dos fotografías recientes tamaño infantil a color.

Copia de comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.

Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de cinco años.

Currículum vitae firmado por el aspirante, a través del formato habilitado en el portal del INE.

Para consultar la convocatoria completa y obtener los formatos necesarios, visita: https://www.ieez.org.mx/Convocatoria_INE.pdf