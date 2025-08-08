Inscripción al IMSS no fue obligatoria ni claramente informada: repartidores

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El IMSS alcanzó en julio de 2025 su cifra histórica más alta de trabajadores afiliados, con 23 millones 591 mil 691 registros, impulsada por la incorporación de repartidores y conductores de plataformas digitales. Sin embargo, en Zacatecas el impacto ha sido mínimo, con una caída anual de -2.6% en el empleo formal. Un sondeo con repartidores de Didi Food y Uber Eats reveló que, aunque algunos ya están registrados, no se conocen por completo los beneficios o ni siquiera se ha prestado la atención al mismo por considerarlo un trabajo secundario.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó su cifra histórica más alta de trabajadores registrados: 23 millones 591 mil 691 empleados afiliados hasta el 31 de julio de 2025. De acuerdo con autoridades oficiales, este récord fue impulsado principalmente por la incorporación formal de conductores y repartidores de plataformas digitales, quienes comenzaron a ser registrados de manera oficial a partir del 1 de julio.

No obstante, aunque la medida ha sido celebrada a nivel nacional, su implementación ha sido discreta y desigual, especialmente en estados como Zacatecas, donde la variación mensual fue de -0.067% y la tasa anual de -2.6%, lo que significa que la medida aún no ha generado un impacto sustancial en la entidad.

Con el fin de conocer cómo viven esta transición los trabajadores en Zacatecas, se realizó un breve sondeo entre repartidores de Didi Food y Uber Eats. Tres repartidores fueron entrevistados: dos de ellos confirmaron estar ya afiliados al IMSS, mientras que uno aseguró no haber completado el proceso, a pesar de haber recibido el contrato.

“Sí nos pasaron el contrato, pero no lo he leído. La verdad no me he dado el tiempo, trabajo pocas horas en la app, es más como un complemento”, comentó un joven repartidor de Uber Eats.

Por otro lado, un repartidor de Didi Food confirmó estar ya dado de alta en el sistema, aunque explicó que las prestaciones no son equivalentes a las de un empleo tradicional.

“Sí estoy registrado, pero es como un seguro limitado. Te cubre si te pasa algo mientras estás trabajando, un accidente o algo así. Pero pues no completamos lo que es una jornada laboral”, señaló.

Agregó que la afiliación no permite extender la cobertura a familiares, como sí ocurre en empleos formales: “Si quieres asegurar a alguien más, tendrías que pagar aparte. No es como en otros trabajos”.

Además, los entrevistados coincidieron en que la inscripción no fue obligatoria ni claramente informada. Aunque algunos recibieron los contratos, pocos han dedicado tiempo a leer los términos o comprender los beneficios.

Según se había descrito anteriormente, los beneficios para dichos trabajadores de plataformas digitales consisten en apoyo durante la maternidad con subsidio del 100% del salario y ayuda para lactancia. También ofrece cobertura ante riesgos de trabajo, con atención médica especializada, rehabilitación y pensiones por incapacidad o fallecimiento. En caso de invalidez o muerte por causas no laborales, garantiza pensiones para el trabajador o sus beneficiarios.

Asimismo, contempla seguros de retiro, cesantía y vejez, permitiendo acceder a una pensión al cumplir 60 o 65 años, además de apoyos por matrimonio o desempleo. Los afiliados pueden acceder a guarderías, actividades culturales, deportivas y de capacitación, así como a servicios en centros vacacionales y velatorios. Finalmente, incluye el derecho a créditos de vivienda a través del Infonavit.