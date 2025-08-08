En México no se investiga presunta conexión de Maduro con narcotráfico: CSP

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Ante el anuncio del gobierno estadunidense de incrementar la recompensa internacional por la aprehensión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que en México no se tiene noticia de esa presunta conexión y tampoco existe una investigación al respecto.

Al ser cuestionada sobre este tema, Sheinbaum descartó absolutamente que México tenga alguna información sobre esos vínculos, “si tienen alguna muestra que la presenten pero nosotros no tenemos ninguna muestra relacionada con esos vínculos”.