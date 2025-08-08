15.4 C
■ Descartó absolutamente que México tenga alguna información sobre esos vínculos, ello con relación al anuncio de EU de una recompensa internacional por la captura del presidente de Venezuela.

En México no se investiga presunta conexión de Maduro con narcotráfico: CSP

By Educación Dual
0
3
El gobierno de Donald Trump ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien señala de tráfico de drogas. Caracas respondió que el señalamiento es "patético y ridículo" Fotos AFP

Educación Dual
Educación Dual
Por: La Jornada •

Ciudad de México. Ante el anuncio del gobierno estadunidense de incrementar la recompensa internacional por la aprehensión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que en México no se tiene noticia de esa presunta conexión y tampoco existe una investigación al respecto.

Al ser cuestionada sobre este tema, Sheinbaum descartó absolutamente que México tenga alguna información sobre esos vínculos, “si tienen alguna muestra que la presenten pero nosotros no tenemos ninguna muestra relacionada con esos vínculos”.

