Conmemora Remeza 19 años de servir a la ciudadanía zacatecana

Al igual que lo hace desde hace 19 años, la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (Remeza) atiende las necesidades de la sociedad zacatecana en este tenor.

Omar Venegas Gurrola, director de Atención Médica de la Secretaría de Salud (SSZ), encabezó este viernes el evento para conmemorar el 19 Aniversario de Remeza; al reconocer la labor que sus integrantes realizan día y con día, refirió la importancia que tiene el trabajo coordinado entre el personal de primer contacto y quienes reciben a los pacientes en unidades hospitalarias, lo cual beneficia directamente a la ciudadanía.

Explicó que recibir el tratamiento apropiado a la brevedad, posterior a un evento lesivo, por mínimo que sea, significa una diferencia radical en la recuperación de un paciente, ya que una atención integral de emergencia reduce la incidencia de discapacidad, atenúa los daños y mejora las condiciones de vida de quienes han sufrido un accidente.

Actualmente, la Remeza agrupa a más de 167 profesionales de la salud; tan sólo en el año 2024, esta corporación atendió 5 mil 242 servicios prehospitalarios, 2 mil 550 traslados programados, 76 servicios especiales, 134 certificaciones a migrantes en tránsito, así como el apoyo en eventos masivos como el Festival Cultural y la Feria Nacional de Zacatecas, entre otros.

Para atender a la zona conurbada Zacatecas–Guadalupe cuenta con 12 ambulancias de tipo avanzado, una básica y una de cuidados intensivos; en Fresnillo dispone de dos unidades de tipo avanzado; mientras que mantiene presencia con ambulancias de traslado en 16 municipios zacatecanos.

Al término de la ceremonia, se continuó con una jornada de capacitación en la que se contó con la participación de otras corporaciones encargadas de atender emergencias; se impartieron temas como: Cinemática de trauma, Atención en asfixia por ahogamiento, Lactrodectismo y alacranismo, así como Protocolos ético legales.