Anuncia gobernador 400 plazas y reapertura del Hospital de la Mujer de Fresnillo

El gobernador David Monreal Ávila informó a través de un videomensaje, que acordó con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, que todo el personal que se traslade al Hospital de la Mujer de Fresnillo tenga el beneficio de la plaza, es decir, que se les dé certeza laboral sobre todo a los de mayor antigüedad como un reconocimiento a su compromiso y a su trabajo en la institución. Horas después del anuncio, el nosocomio fue liberado por parte del personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) que se mantuvo en plantón 38 días.

En su mensaje, Monreal Ávila recordó que firmó un convenio con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para poder dar paso a la universalidad de la salud y que todo ciudadano tenga derecho a la atención médica y al medicamento gratuito como un derecho humano, “trátese de la clínica que se trate” sin que se pretexte la derechohabiencia. Y el primer paso de dicho convenio, agregó el mandatario estatal, se acordó traspasar el Hospital de la Mujer de Fresnillo al Imss-Bienestar.

“El Hospital de la Mujer de Fresnillo es un hospital nuevo que ya estamos terminando de equipar. A decir verdad, una parte se equipó en el sexenio pasado y nosotros acompañamos para que se terminara de instalar el equipamiento para acabar. Tiene una inversión de más de 350 millones de pesos. Este es el primer hospital que bajo convenio hemos entregado al Seguro Social para que dé servicio, porque lo que me interesa es la atención y la cobertura de salud, pero no quiere decir que estemos haciendo las cosas de manera improvisada, no, al contrario, con esta medida pretendemos generar ahorro para el estado, porque no tenemos capacidad de contratación de mayor personal y el costo de la operación se estima por el orden de los 300 millones de pesos al año y sólo para que se den una idea, va a ocupar una plantilla de más de 400 personas”.

“Pero lo que acabo de acordar con el director del Seguro Social es que a todo el personal que se traslade a este hospital va a tener el beneficio de la plaza que tiene mayor prestación que las que ofrecen en el estado en muchas de las ocasiones, y estas plazas que nos ha autorizado son en diferentes categorías, desde el intendente, la enfermera, el doctor, el especialista; es decir, estamos pensando en la certeza laboral, en la seguridad”, agregó el gobernador en su mensaje.

Monreal Ávila aseguró que va a defender y proteger el empleo de los zacatecanos y de quienes particularmente tienen derecho por su antigüedad, esto como reconocimiento a su compromiso y trabajo en la institución. Por eso, dijo a los trabajadores, deben tener la tranquilidad y la confianza, pues no permitirá que se “atropellen” los derechos de la base trabajadora.

“Lo que no quiero es que sean rehenes del engaño, de la mentira, eso sí no lo tolero ni lo permito. Que se hagan las cosas de manera respetable, honesta, sincera, transparente. Que se diga quién se va a quedar con la plaza, las razones por las que se les dio”, advirtió por otra parte el jefe del Ejecutivo estatal.

Asimismo, aseguró que ha estado hablando con los trabajadores y sus dirigentes para que todos “nos sensibilicemos y entendamos” que es un buen momento y que es de beneficio común: “que es virtuosa la decisión de que este hospital comience a funcionar, que es virtuosa la decisión que ofrezcamos la universalidad de salud porque se le va a dar atención a los zacatecanos, el medicamento, el derecho a cirugía que muchas mujeres no la tienen”.

Destacó además que existe la posibilidad de que se pueda arrancar muy rápido con el servicio, incluso, anunció la posibilidad de la visita de Zoé Robledo a la entidad para que sea él quien dé certeza de la defensa de los derechos de los trabajadores del sector salud. “Vamos a dar preferencia y privilegio a los de mayor antigüedad, a respetar sus categorías dependiendo de la función, clave, espacio que estaban desempeñando. Ellos van a poder ingresar ahora a la nueva plantilla del IMSS-Bienestar con los derechos, con una plaza desde el inicio y desde origen”, detalló.

“No se presten a cosas raras, al engaño, la mentira. Si es necesario nos vamos a reunir con el director Zoé Robledo para arrancar el proyecto, lo estamos desfasando y la gente no merece que se siga postergando. La conversión ya está, el equipo ya lo compramos, ya nomás lo vamos a recibir. Se necesite que el hospital se libere, que se dé acceso a los especialistas, a la gente que estaba haciendo la instalación para que muy rápido en seis u ocho días podamos echarlo a funcionar y darle atención a todo el estado de Zacatecas”.

Finalmente, el mandatario estatal aseveró que este hospital tiene “mucha bondad”, por lo que no se puede postergar más su apertura, por lo que reiteró el llamado a la clase trabajadora para que tenga confianza y paciencia, y que no se dejen engañar. “Me comprometo públicamente que voy a estar velando por los derechos de los trabajadores y sobre todo, que se respete la antigüedad y la libertad de elegir si se quieren integrar a esta nueva plantilla en bien de la población y de ellos mismos”, concluyó.

Libera Sntsa las instalaciones del nosocomio

Horas después del anuncio del gobernador, trabajadores afiliados a la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (Sntsa) liberaron las instalaciones del Hospital de la Mujer de Fresnillo donde se mantuvieron en plantón por 38 días. En el lugar, la secretaria general de dicho gremio, Norma Castorena Berrelleza leyó la minuta firmada en la que se da cumplimiento a su pliego petitorio.

En su mensaje a los trabajadores, la líder sindical contó que habían estado sosteniendo reuniones sin algún acuerdo hasta este 5 de julio cuando en la Secretaría de Salud, con la presencia de la secretaria de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales y el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, se lograron los acuerdos que habían establecido en su pliego petitorio: que la plantilla con la que arrancara el hospital fuera de trabajadores pertenecientes a salud, que lo cambios de adscripción se den por antigüedad y las plazas a los eventuales con mayor antigüedad también.

“Seremos vigilantes, vamos a estar pendientes de que se cumplan los puntos, que nuestros compañeros sean convocados y que los cambios se empiecen a atender, y de no haber respuesta, saldremos otra vez a la lucha, hemos dado un mensaje de unidad muy grande, por lo que vamos a salir cuantas veces sea necesario cada vez que se traten de violentar nuestros derechos”, aseveró Castorena Berrelleza.