Una elección barroca

Por: LEONEL CONTRERAS BETANCOURT •

La elección de los cargos del poder judicial celebrada este domingo primero de junio, además de ser inédita, la historia contemporánea la registrara como la implantación de un nuevo sistema de impartición de justicia.

Dicha elección fue por demás barroca. El sufragante que acudió a las urnas se encontró con la complejidad de una extensa cantidad de boletas entre las que tenía que optar por escoger los nombres de varios candidatos para diferentes cargos. Nada menos, para la elección federal fueron seis boletas y para elegir a los juzgadores del estado, cuatro. Solo para el estado eran 47 cargos. Una elección de locos y sin conocerlos a la mayoría de los postulantes.

Lo anterior, hizo de este evento una elección muy abigarrada. No faltaron los que la calificaron de surrealista dado que a los votantes le pareció un ejercicio irracional, ilógico u absurdo; pues acostumbrados a optar por una persona o formula perteneciente a un partido o coalición, ahora tenía que buscar a varios entre muchos y sacarlos de las listas de un chorratal de boletas. Lo peor de todo que al desconocer a los candidatos o casi todos a los diferentes cargos, ignorando las funciones de los cargos y desconociendo a los aspirantes a ocuparlos, los electores en un alto porcentaje terminaron votando a ciegas. Con el “clásico de tin marín de don pingue…” Esto hizo también que la elección tuviera mucho de kafkiana, por el abigarramiento burocrático de tantas boletas con nombres desconocidos que los ciudadanos escogieron sin conocerlos. Fue como votar a ciegas.

¿Cómo surgió todo este desgarriate? ¿Estamos como algunos opinan ante un cataclismo que se expresará en la destrucción del Poder Judicial, o en la refundación y el renacimiento de uno nuevo y mejor? El tiempo lo dirá y se encargará de aclarar las dudas y poner las cosas en su lugar. Creo que todo empezó cuando la Suprema Corte con su presidenta Norma Piña, alegando la división de poderes, no se sometió a los designios del entonces presidente López Obrador. La SCJN bloqueó la reforma eléctrica, continuo con la del INE y otras iniciativas del presidente. Esto lo hizo enojar y argumentando corrupción de los ministros y complicidad de éstos con algunos de los “machuchones”, potentados e influyentes, en un claro gesto de venganza el macuspeño impulsó el Plan C entre el que estaba reformar al poder judicial y elegir en elecciones generales a los ministros, magistrados y jueces. Desaparecidos los órganos autónomos que también ponían piedras a sus políticas, para rematar con la eliminación de los contrapesos, había también que transformar al poder judicial. Con la reforma votada en las Cámaras y las elecciones a las que se convocó no se buscaba mejorar nuestro injusto e inequitativo sistema de justicia. Las leyes penales, policías y fiscalías siguieron intactas. La radical transformación de los ministerios públicos en donde se arman los expedientes tras las denuncias de los delitos, por donde debió empezar la reforma, siguen intactos: personal insuficiente y sin la calificación requerida, la burocratización y el excesivo papeleo hacen que su trabajo se distinga por terminar de armar malos expedientes que los jueces con la mano en la cintura absuelven a los criminales y de paso al dejarse sobornar alimentan la corrupción de los juzgadores.

Desearíamos que, tras la elección de los juzgadores, la justicia en nuestro país supere la lentitud que hasta ahora la ha caracterizado. Que ahora sea más eficiente y expedita. Pero sobre todo que no siga al servicio solo de los que pueden pagarla y de los criminales. En otras palabras, que no sea lo corrupta que hasta ahora ha sido.

Se han cumplido ya tres semanas del paro magisterial convocado por la CNTE. En Zacatecas maestros de las secciones 34 (federal) y 58 (estatal) más que insistir en más aumento salarial, demandan la derogación de las leyes de la seguridad social (2007 y 2024 respectivamente) en sus apartados relacionados con las jubilaciones y los regímenes pensionarios. En otras palabras, están pidiendo más dinero, cuando el presupuesto de las arcas federales y del estado están exhaustas y en el horizonte se ve muy difícil que les den satisfacción a esta petición que, con ser justa, en estos momentos no es posible resolver favorablemente en los términos en que lo demandan. Seguirán en paro en una lucha de resistencia que durara hasta que se cansen o ya no puedan resistir las presiones de volver con sus grupos y abrir las escuelas.