Milpillas dotará de agua, de empleo, e infraestructura al campo: Conagua

Es importante priorizar a las comunidades locales como principales beneficiarias, “que los ejidos y municipio donde se establecerá la presa sean los primeros en garantizar su dotación de agua y servicio. Este proyecto traerá beneficios económicos, empleo, bienestar, turismo e infraestructura agrícola para la región”, aseguraron David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, y Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua durante una reunión celebrada ayer.

Monreal Ávila refrendó su compromiso para trabajar en coordinación con el Gobierno federal por el bienestar del pueblo zacatecano, afirmando que el acceso al agua es un derecho fundamental para consolidar el bienestar social y para el desarrollo de la población, y que se trabaja para garantizarlo.

Asimismo, habló sobre los avances que se tienen para concretar la obra de la Presa Milpillas, por lo que destacó la importancia del diálogo y el consenso con las comunidades adyacentes para que el proyecto beneficie, principalmente, a la región.

Resaltó que la Presa Milpillas es una iniciativa estratégica, destinada a garantizar el acceso al agua y fomentar el desarrollo integral de esa zona y agregó que el tema del agua es lo más importante para Zacatecas y nuestro país.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que los 17 proyectos estratégicos que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a nivel nacional beneficiarán a la gente y contribuirán a garantizar el acceso al líquido.

Por su parte, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) calificó como “un claro acto de intimidación y provocación” la visita que realizó el gobernador de Zacatecas al ejido Potrero sin la autorización de los integrantes de esta comunidad, que está en contra del proyecto estatal de la presa Milpillas, creado hace casi 10 años.

La organización relató en un comunicado que los ejidatarios ya habían rechazado previamente la visita, pero Monreal arribó al lugar en un helicóptero y aterrizó sin permiso en la escuela de la comunidad de Lagunitas, resguardado por varias camionetas de la policía estatal y otras unidades blancas, más la presencia del presidente municipal de Jiménez del Teúl, Daniel Cisneros Esparza

De la mano del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, la Rema detalló que la comunidad le hizo saber que no era bienvenido con su proyecto de la presa, “y más tardó en aterrizar que en irse” de la zona.

“Ya basta de que sigan presionando a las comunidades de Atotonilco, Potrero, Corrales, Estancia de Guadalupe y las comunidades de Carretas, Carrizo y Bocas entre muchas otras comunidades río abajo que se verán afectadas por un capricho y negocio particular de unos cuantos. Ya basta de que todas estas comunidades no puedan vivir con tranquilidad, que vivan en la zozobra por que las autoridades no respeten el derecho que tienen a decidir sobre sus territorios y sus vidas”, comentaron.

Responsabilizó directamente al gobernador y al presidente municipal de cualquier acto que pueda dañar la integridad de los defensores del territorio, además pidió al ejido estar atento de todo el caso.