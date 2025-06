A MÉXICO ¡NO! SE LE RESPETA IV PARTE Las debilidades de la presidenta, LA HERENCIA MALDITA DE AMLO

Por: JOSE DE JESUS REYES RUIZ •

En la tercera parte de estas reflexiones, donde intentamos comentar las debilidades de la presidenta, nos comprometimos a tratar el día de hoy la herencia – tenemos que decirlo – maldita o negativa que le dejara su tutor y que claramente se refleja en su actuar dentro de su gobierno en el que con todo y ello mantiene un nivel de aceptación del 75% que consideramos ira bajando con el paso del tiempo.

- Publicidad -

Una de las herencias malditas, si no es que la peor, es la mentada REFORMA JUDICIAL y el proceso electoral del nuevo sistema de justicia que se realizó apenas el pasado fin de semana con los resultados que todos esperaban UN NIVEL DE ABSTENSIÓN de un 87%, es decir, sólo fueron a votar el 13% del padrón, y no nos olvidemos que uno de cada cuatro votos, es decir un 25 % de aquellos que votaron resultaron en votos nulos al anular las boletas que se les entregaron, es decir, los votos efectivos estuvieron por debajo del 10% en términos reales.

Pero siendo progresistas y de izquierda – nada que ver con MORENA que no es ni lo uno ni lo otro – ya lo habíamos anunciado, se trataba de unas ELECCIONES SURREALISTAS prácticamente irrealizables y que fueron pensadas no por la presidenta, sino por su predecesor ANDRÉS MANUEL y aunque también lo hemos dicho una y otra vez, el Poder Judicial tendría que rehacerse desde 0 por la enorme CORRUPCIÓN, GASTO EN EXCESO, SUELDOS CUATRO VECES MAYORES QUE EL PRESIDENTE, NEPOTISMO EN EXTREMO y PROTECCIÓN A DELINCUENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO, PERO TAMBIEN A AQUELLOS DE CUELLO BLANCO CUANDO ERAN INDICIADOS POR LAS FISCALÍAS Y DONDE EL JUEZ LES AMPARABA PARA QUE SALIERAN A GOZAR DE UNA LIBERTAD QUE NO MERECÍAN aludiendo simplemente fallas en la integración de los expedientes, así como LIBERAR SUS CUENTAS BANCARIAS Y EVITARLES EL PAGO DE IMPUESTOS, ETC.

Esta lista solo ejemplifica la cantidad de abusos de un SISTEMA DE JUSTICIA que a todas luces tendría que cambiar, la pregunta es si había otros caminos fuera de una elección abierta que apuntaba un fracaso como el que todos vimos, el que la presidenta hable de un éxito es porque no le queda de otra, no la escucharemos decir que la elección fue un fracaso, dice lo que conviene a su causa, ¿la pregunta es si había otros caminos?

Desde la derecha y sus micrófonos siempre abiertos de los medios de comunicación que controlan – que son la mayoría –, así como la voz débil, pero presente de los líderes de una oposición en crisis; nos hablan del fracaso. La pregunta que tendrían que hacerse es si RESULTA MEJOR EL VOTO DE 10 MILLONES DE MEXICANOS que votaron adecuadamente en las urnas O PREFERIRÍAN EL VOTO DE UN SÓLO MEXICANO COMO EL CASO DE ZEDILLO QUE POR SUS PISTOMAS CAMBIÓ A TODA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA A FORMA DE DEDAZO.

Pero claro que existen formas alternativas para definir a los nuevos integrantes del sistema de justicia, y aquí las comentamos, un ejemplo de ellas sería reinstalando la carrera jurídica dentro del contexto de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL, donde aquel que quisiera formar parte del sistema de justicia se anotara y dejara a la maquina IA todo su curricula, ya ella se encargaría de ver que es cierto y que no, además de analizar su historia que ya posee y sus datos positivos, pero también los negativos, de esta forma IA tendría resultados en una cúpula con méritos y sin tendencias partidistas de la cual podrían salir los futuros miembros que pudieran ser electos por una tómbola o bien POR ELECCIÓN ELECTRÓNICA a través de internet teniendo un plazo vamos a decir de un mes para decidir y emitir su voto.

Pero será que al equipo de la presidenta no se le ocurre alternativas caminables, para esta elección supongo no se tenían alternativas porque difícilmente la presidenta iría en contra de los caprichos de aquel que la colocó en el poder, pero las formas tendrán que ser otras para el 2027.

Pero esta no es todo en la llamada herencia maldita, pondremos un par de ejemplos más y en nuestras siguientes colaboraciones seguiremos escribiendo al respecto, LA ECONOMÍA que le dejó AMLO no necesariamente esta prendida de alfileres – como los de SALINAS – ZEDILLO – pero casi no nos queda duda y hay que reconocerlo hasta el cansancio, que AMLO realmente dio un GOLPE DE TIMÓN y en mucho cambió en la forma de gobernar dirigiendo la nave hacia los terrenos de un sistema progresista de izquierda, con el lema de POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES estableció un sistema de PROGRAMAS SOCIALES que requería cantidades exorbitantes de recursos para lo que afino – solo afino – el sistema de recolección de impuestos lo que le permitió ingresos por este concepto casi un 50% superiores a gobiernos anteriores, PERO NO ERA SUFICIENTE teniendo en cuenta de que además se replanteo sus MEGAOBRAS como el nuevo aeropuerto AIFA, el TREN MAYA, el TREN INTEROCEÁNICO, MEXICANA y muchos megaproyectos más, para lo que era claro que los dineros no le alcanzarían, y si a esto sumamos que la corrupción se redujo pero siguió ahí incluso en EL EJÉRCITO que se convirtió en el depositario de su obra pública, al no tener que entregar cuentas a nadie ni transparentar los recursos que recibían, el precio de la obra se incrementó exponencialmente, y aunque – tampoco tengo duda – de que resultan ser menos corruptibles que los empresarios, eso no significa QUE NO LO FUERAN.

Por todo ello tuvo que haber un fuerte endeudamiento que AMLO había prometido que no se endeudaría, pero la deuda creció de 10 a 16 billones después del 2018, tampoco nos olvidemos que le toco la PANDEMIA y eso es lo que CLAUDIA ha heredado y con lo que está teniendo que lidiar, su gabinete es sin lugar a dudas mucho mejor que el que tubo AMLO pero no le alcanza, y el nuevo entorno del SR TRUMP y sus ARANCELES que primero le pegaron a una de las columnas de la nueva economía que es la exportación de vehículos a los EU ahora con la reducción en las remesas – otra de las columnas importantes si no es que la que más – le están provocando dificultades económicas extremas, y por si esto no fuera poco una REFORMA FISCAL que mejoraría las cosas no está en el horizonte de su pensamiento.

Pero es otra la herencia maldita que AMLO le dejo a la ´presidenta, y esta es el MONREALISMO que LÓPEZ OBRADOR le permitió – y las cosas poco han cambiado – a RICARDO MONREAL, en los últimos 30 años el ser dueño, amo y señor de estas tristes tierras coloradas de cielo siempre azul – pero siempre avaro – y de raíces de plata, tan lejanas de la mano de Dios y tan cercanas al MONREALISMO, de ello platicaremos en nuestra próxima entrega.

[email protected]