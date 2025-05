Nostalgia [Para Alberto Huerta]

Por: La Gualdra •

La Gualdra 666 / Alberto Huerta In Memoriam

Por Eduardo Ramírez Ortiz

Sea en el llano el aullido

del coyote que ahuyente

la nostalgia

encerrado en cuatro paredes

no hay remedios a la soledad

la vida te reclama

para hacer de lo pequeño

algo grandioso

aún no terminas

la tarea encomendada

todavía no llega la noche

y ésta se ve lejana.

Tú que haces el milagro cotidiano

traza en la blancura del papel

las oraciones necesarias

que la dan al mundo peso y sustancia.

No abandones la insigne movilidad felina

que te caracteriza

deja que tu palabra y tu presencia

alejen de esta vida las heridas.