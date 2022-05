«Rusia está matando civiles en masa», replica Ucrania a Lula

Mykhailo Podolyak, principal asesor del presidente ucranio, Volodimir Zelensky, criticó las declaraciones a la revista Time del ex mandatario brasileño, y precandidato en los próximos comicios, Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó que el jefe de Estado ucranio «es tan culpable como Putin» por la invasión a su país.

«Lula da Silva habla sobre la culpabilidad de Ucrania o de Occidente en la guerra. Estos son intentos rusos de distorsionar la verdad. Es simple: Rusia ha atacado a traición a Ucrania, la guerra es solo en el territorio de Ucrania. Rusia está matando a civiles en masa, es una clásica guerra de destrucción y ocupación», publicó Podolyak en Twitter.

En una entrevista realizada en marzo de este año y publicada este miércoles por la reconocida revista estadunidense, Lula criticó a Zelensky y lo comparó con el presidente ruso, Vladimir Putin. «Sigo viendo al presidente de Ucrania por televisión como si estuviera celebrando, siendo ovacionado de pie por todos los parlamentos, ¿sabes? Este tipo es tan responsable como Putin», dijo Lula a la revista.

«Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no es solo Putin quien tiene la culpa, Estados Unidos tiene la culpa y la Unión Europea, también. ¿Cuál es el motivo de la invasión de Ucrania? ¿Es la OTAN? Estados Unidos y Europa podría haber dicho: ‘Ucrania no se va a unir a la OTAN’. Eso habría resuelto el problema», agregó.

Lula también se mostró sorprendido por las apariciones televisivas y parlamentarias de Zelensky. «No conozco al presidente de Ucrania, pero su comportamiento es un poco extraño. Parece que forma parte del espectáculo. Está en la televisión mañana, tarde y noche. Está en el parlamento del Reino Unido, en el parlamento alemán, en el parlamento francés, en el parlamento italiano, como si estuviera haciendo una campaña política. Debería estar en la mesa de negociaciones», reprochó.

Durante la entrevista, Da Silva remarcó que a pesar de que el líder ruso se equivocó al iniciar los ataques el 24 de febrero, Zelensky «sí quería la guerra», y agregó: «Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Eso es todo. Critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México, diciendo que era un error invadir. Pero no creo que nadie esté tratando de ayudar a crear la paz. La gente está estimulando el odio contra Putin. Eso no resolverá las cosas. Tenemos que llegar a un acuerdo. Pero la gente está alentando. Están alentando a este tipo, y luego él cree que es la guinda del pastel. Deberíamos tener una conversación seria: ‘Bien, has sido un buen comediante. Pero no hagamos la guerra para que aparezcas en la televisión’. Y deberíamos decirle a Putin: ‘Tienes muchas armas, pero no necesitas usarlas en Ucrania. Hablemos'», sentenció el líder izquierdista.