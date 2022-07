Ataques armados en Jerez y Fresnillo dejaron como saldo 6 personas fallecidas y 3 heridas

Por: La Jornada Zacatecas •

Este fin de semana, diferentes hechos de violencia en Fresnillo y Jerez dejaron como saldo 6 personas fallecidas y 3 heridas, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en un comunicado.

Este domingo, en el municipio de Jerez, se presentaron tres eventos delictivos en lo que una mujer perdió la vida y otra fue lesionada con arma de fuego.

En atención a estos hechos se dispuso un importante operativo de seguridad en el que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el informe policial, tras un reporte ciudadano, en el fraccionamiento El Paraíso, se localizó un vehículo Honda Civic que estaba incendiándose, por lo que con apoyo de Protección Civil Municipal se logró sofocarlo; no se reportan personas lesionadas.

Posteriormente sobre la carretera federal se localizó una camioneta tipo pick up, Nissan, de color blanco, con logos de una institución federal, que se incendiaba.

A su arribo las corporaciones y personal de Bomberos procedieron a sofocarlo, sin que se reportaran personas lesionadas.

Un tercer hecho se suscitó sobre la calle Escudo Nacional, de la colonia San Francisco, donde lamentablemente una mujer fue herida con impactos de arma de fuego.

Al arribo de las corporaciones de seguridad localizaron a una femenina a bordo de un vehículo, quien ya no contaba con signos vitales.

Las corporaciones de seguridad realizaron un despliegue operativo en este municipio, a fin de ubicar y detener a los responsables de estos hechos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado llevó a cabo la recolección de indicios y las diligencias periciales correspondientes para esclarecer los hechos.

- Publicidad -

Violencia en El Mineral

Un ataque armado en un bar ubicado en la calle Fray Servando, de la colonia Barrio Alto, en Fresnillo, dejó como saldo 5 personas fallecidas y dos heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con información de la SSP, tras reportarse una agresión con proyectil de arma de fuego en un bar del municipio de Fresnillo, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para ubicar y detener a los responsables.

La agresión se registró en un bar ubicado en la calle Fray Servando de la colonia Barrio Alto.

Tras los reportes de detonaciones de armas de fuego, autoridades de los tres órdenes de gobierno se movilizaron al lugar, informando que se encontraban cinco personas sin vida y dos personas más habían sido trasladadas a recibir atención médica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado llevó a cabo las diligencias periciales correspondientes. No se informó si hubo personas detenidas.