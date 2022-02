Zerón sabe qué pasó con los 43 normalistas: López Obrador

Por: La Jornada •

Tomas Zerón sabe lo que ocurrió con los jóvenes de Ayotzinapa, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando se refirió al ex director de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio pasado expresó: “Está demostrado que Zeron participó en torturas y que tiene mucho que ver con lo de Ayotzinapa; el sabe bien qué pasó, y no vamos a quitar el dedo del renglón porque vamos a saber lo que ocurrió en el caso de los (43) jovenes pero hay resistencias”.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional dijo que la burocracia en el Poder Judicial ha sido un obstáculo para liberar a víctimas de tortura, entre otros casos.

Sin embargo, dijo que su gobierno seguirá insistiendo para que no queden inocentes en las cárceles.

“Que las víctimas de tortura salgan de la cárcel. Hemos hecho dos intentos (pero) no avanza; primero, porque son muchos los trámites; necesitamos – y esto es una autocritica fraterna, cariñosa- que una concepcion más de justicia que de derecho, pero no vamos a dejar de insistir hasta liberar y no hay influencia que sirva ante estos casos”.

En general – subrayó- está prohibido robar, encubrir, no se acepta el influyentismo.

Entonces, dijo, tenemos que decir en el el Ejecutivo e ir recomendando respetuosamente al Poder judicial de que ya se haga justicia en todos estos casos.