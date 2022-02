Consejo Estatal de Salud evaluará el fin de semana si Zacatecas pasa a semáforo epidemiológico amarillo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de cinco días consecutivos a la baja en los contagios de Covid-19, el gobernador David Monreal Ávila adelantó que el próximo fin de semana se reunirá con el Consejo Estatal de Salud para, en caso de avanzar al semáforo epidemiológico amarillo, preparar la reactivación económica y analizar con la secretaria de Educación el regreso a las clases presenciales, ya que esto es “más benéfico” para los niños, además de que los docentes han sido vacunados con refuerzo y las escuelas se encuentran sanitizadas.

Así lo dio a conocer Monreal Ávila en el programa La Nueva Gobernanza en su edición del martes a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), en el que agregó que acompañará las decisiones de los científicos, pero que hasta el momento, todo indica que se podrá regresar a las aulas sin riesgos, y dijo esperar, que espera que se valore la vacunación al sector poblacional de 12 años hacia abajo para poder ir recuperando la nueva normalidad.

Asimismo, informó que este lunes se reunió con el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, para indicarle que se mantengan los congresos, en espera de que haya condiciones para el Congreso Charro, el Congreso de la Plata y el Mezcal, el cual, dijo, se pretende institucionalizar porque traerá una gran derrama. De igual forma, el Festival Cultural y los eventos sociales, ya que Zacatecas es ahora un destino de bodas. “Todo eso tenemos que cuidar para poder encaminarnos a esa nueva normalidad”.

De igual forma, adelantó que en próximos días dará a conocer un plan integral en materia de reactivación económica ya que el estado no se ha recuperado de la crisis, no se han resuelto las cosas. “Me di un año para arreglar la situación financiera y económica, y no sólo eso, todos los días de los 365 del año voy a intentar que haya acciones y que todos los días haya construcción, reconstrucción en beneficio de la sociedad zacatecana”.

También, dio a conocer que este miércoles se estará convocando a todos los presidentes municipales para dar a conocer un fondo con el que contará cada municipio, de 2 mil 500 millones de pesos, los cuales, se buscará que asciendan a 3 mil millones que serán derrama económica directa para satisfacer el tema de drenaje, el agua potable, la Seguridad Pública, la necesidad de espacios deportivos. Señaló que informará cuántos pesos y centavos se erogarán para cada municipio para que el pueblo sea el auditor y eviten que “se lo repartan entre los regidores y los presidentes”.

En 10 días se han aplicado casi 200 mil vacunas anticovid

Con respecto a la batalla contra el Covid-19, el jefe del Ejecutivo estatal dio a conocer que del 21 al 31 de enero se logró la aplicación de casi 200 mil dosis del biológico, que ya con el acumulado en total, suman más de 2 millones de dosis de vacuna en todo el estado, mismas que han abarcado a la población de 18 años hacia arriba.

Para todos los rezagados o que no se hayan podido vacunar en las jornadas más recientes, Monreal Ávila informó que en próximos días se establecerán cuando menos, cinco puntos de vacunación permanente que se instalarán en partes donde se pueda conservar el biológico, para que asistan quienes se encuentran rezagados, quienes no se pudieron vacunar en su momento por estar contagiados, y también quienes “por sus teorías” no querían vacunarse pero que ahora se encuentran convencidos de hacerlo.

Con respecto a la ocupación hospitalaria, el mandatario estatal señaló que fue una acción oportuna y acertada haber ampliado la disposición de las camas hasta llegar a un total de 310, lo que ha permitido una mayor atención, teniendo ocupadas hasta el momento, 49 por ciento del total y libre, por tanto, el otro 51 por ciento, gracias a esta decisión, reiteró, que evitó la saturación hospitalaria.