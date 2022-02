Advierte AMLO que pregunta de revocación es confusa

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Al señalar que la gente no tiene información sobre la pregunta de la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió tal confusión al respecto que se va a necesitar «traductor».

“No se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no”, dijo en la conferencia matutina de este miércoles.

Por tanto pidió “que busquen un buen traductor porque eso tiene que ver con los expertos para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar. Y que ayuden, porque es muy sencillo, debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan”, lamentó.

En la conferencia de prensa matutina el mandatario planteó: “Ustedes saben si la gente decide que yo me quede es ‘sí’ o es ‘no’?

No está clara la pregunta o no se sabe y, además de lo que resolvió la Corte, ahora informaron que el Tribunal Electoral va a cambiar la pregunta”.

Señaló que como ya no va a poder hablar de este tema, pidió que “corran la voz el que vaya sabiendo, si no quieren que yo continúe, cómo tienen que marcar o si quieren que continúe cómo tienen que marcar”.

Antes , señaló, “un partido que no quiero mencionar”, por la falta de tradición democrática le decían a la gente ‘este no lo quieres?, pues táchalo’.

“Hubo una vez que un Presidente sacó el 90 por ciento de los votos, increíble. Y hubo también una elección en la que no hubo oposición”.

Ahora es distinto, dijo López Obrador, qué bueno, candidatos y partidos y niveles de participación de hasta 70 por ciento de los empradronados, pero sí hace falta información.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el objetivo de la reunión de la víspera, con autoridades electorales, es que los comicios – y consulta de revocación de mandato- se realicen en paz.

La consulta de revocación de mandato será el 10 de abril entrante, y el 5 de junio habrá elecciones extraordinarias en algunas entidades federativas.