‘Farewell’, Felguérez

Foto de Pascual Borzelli I.

La Gualdra 436 / Manuel Felguérez: in memoriam

Manuel Felguérez tuvo dos exposiciones individuales en la Galería Arroyo de la Plata: Manuel Felguérez: obra reciente, el 23 de noviembre de 2012, una selección de pintura, escultura y grabado; y Tensión perpetua: metálica, el 6 de abril de 2017, pintura de gran formato, escultura y gráfica digital.[i] La predominancia del gran formato sin duda expresaba la madurez, tanto de la obra del maestro, de sus espectadores y de la propia galería.

Ambas exposiciones fueron el corolario de un vínculo de trabajo que había comenzado en el año 2000 entre la galería y el maestro, en una relación caracterizada por la sencillez y franqueza que le eran propias. “No te conozco, así que vamos a comenzar de a poquito y si resulta le seguimos”, su mirada era directa, serena, mientras decía que lo que él quería es que funcionara porque nos identificaban nuestras raíces comunes; ambos somos de esa zona de Zacatecas-Jalisco conformada por municipios como Valparaíso, Huejuquilla, Mezquitic y Monte Escobedo. Nuestra primera visita nos dejó esa agradable sensación, un sentimiento que rebasa el término de paisanos; era algo más de familia, mis orígenes paternos en Mezquitic se veían reflejados en su conversación -para entonces mi padre ya había fallecido-; así que incluso con esa desconfianza y franqueza inicial, nos despachó a mi esposa Mónica y a mí con una sensación de rebosante optimismo y felicidad. ¿Por qué nunca se me pudo borrar ese recuerdo de nuestra primera entrevista en su taller? Quizá porque en la vida pocas veces se encuentra uno con la fortuna de establecer una relación de mutua empatía, espontánea y natural, en la que tienes la certeza de que llegaste al lugar correcto, con la persona adecuada; las cosas ya estaban dadas. Vivimos muchas cosas después, ventas, proyectos que no se dieron pero cómo soñamos, sin titubeos, con la osadía que nos inyectaba mi hermano Paco, con nuestra locura; el cabrón de Javier me acaba de decir que ve cierta locura en nosotros… pues sí, pero con esa satisfacción que nos da la búsqueda de la congruencia.

Fue muy grato después llegar a la hora del café con los Felguérez, con Meche y Manuel; a mí que no me gusta añoro ahora esas tazas de café con ellos, en esa casa tan agradable que llegaron a construir con patios, árboles y gatos. Todo eso pervive en mí y me agrada recordarlo; ahora sé que hay gente amable esperando del otro lado para cuando se llegue el momento. Farewell, Felguérez.

