Las Prioridades de Salud: basta del Estado Chatarra

La pandemia ha puesto sobre la mesa una serie de exigencias al sistema de salud nacional y, claro está, de Zacatecas. La capacidad de atención debe incrementarse. El sistema anterior agrandó la nómina de beneficiarios basado en el modelo de seguro (Seguro Popular), pero este sistema daba un poco de recursos a las personas aseguradas, ya que esencialmente era con la misma capacidad instalada. Por esta razón, la infraestructura que existía en el Sector Salud se vio saturada, y la cobertura de beneficiarios no se correspondió a la cobertura de servicios o derechos.

Ahora, si se pretende pasar del modelo de Seguro al de Instituto (Insabi), pues implica construir hospitales y clínicas, además de contratar personal médico de base. A la fecha, estamos muy lejos de la recomendación de la OMS sobre el gasto que debe hacerse en salud respecto al PIB. México destina 2.6 por ciento del PIB, respecto al 6 por ciento recomendado por la Organización Mundial de Salud. La brecha es muy grande. También la desigualdad entre subsistemas hace que tengamos mexicanos de primera, de segunda y tercera, en atención de salud. Por ejemplo, los subsistemas de Pemex o la Marina son de primera, los de IMSS de segunda y de los sistemas abiertos de tercera. No sólo en la calidad de atención, sino en los propios presupuestos se observa: en este año, se presupuestaron 656 mil millones de pesos para todo el Sector Salud, pero de esos el IMSS se lleva casi la mitad (319), y el Fassa, de las aportaciones del Ramo 33 con los cuales se financian los servicios de salud abierta, recibieron sólo 103 mil millones. Y las necesidades son enormes.

En el caso específico de Zacatecas contamos con cero (nada) hospitales de tercer nivel, y tenemos 1.5 médicos por cada mil personas. La necesidad de ampliación de la infraestructura hospitalaria es esencial atenderla. En la misma, revisar las formas de contratación del personal médico: hay mucho personal contratado con precarización. Una paradoja, médicos sin seguridad de salud, bajos salarios y sin seguridad en el empleo. Eso no puede continuar.

Otra área de la salud que debe revisarse a fondo (pero a fondo en serio), es la relativa a las estrategias de atender las enfermedades crónicas. El virus ataca de muerte a personas con obesidad, diabetes o hipertensión. ¿Qué se hace al respecto? Para este aspecto, no sirve de nada la inversión en hospitales y medicina clínica. Para bajar los niveles de obesidad y sus derivados, se necesita un programa intersectorial muy agresivo de salud pública. Y a la fecha no hay nada. Después de esta pandemia eso no puede quedar en el aire: debe ser una absoluta prioridad de política de salud. Lo cual implicará inhibir el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, a través de impuestos especiales (especialmente) altos. Es momento de pensar en un Estado de Bienestar en serio. Basta del Estado Chatarra.