Vuelve a tomar vigencia un presunto caso de abuso policiaco en Tijuana

La muerte del joven, que ocurrió en la colonia Manuel Paredes, en Tijuana, fue grabada y narrada por hombres que estaban llenando el tanque de gasolina mientras Yahir era sometido por la policía en el piso. Imagen tomada de Google Maps

Tijuana, BC. El hombre que falleció víctima de abuso policiaco en Tijuana el 28 de marzo pasado no era un indigente como se dijo originalmente; en las redes sociales era “Oliver» pero su nombre era Yahir López, tenía 28 años y trabajaba como guardia de seguridad para llevar sustento a su familia, narró su viuda: “la verdad no sé por qué lo dijeron (que era indigente) si él sí tenía familia, nos tenía a nosotros”.

La mujer, quien prefirió omitir su identidad, mencionó que antes de conocerlo, el joven estudiaba la universidad pero tuvo que abandonarla por falta de dinero y para tener trabajo de tiempo completo. Su relación duró cuatro años y juntos procrearon dos hijos, una niña de dos años y un bebé que nació una semana antes de la muerte de Yahir. “A una semana de tener a nuestro segundo bebé él estaba emocionado porque tenía un niño, y me pasó esto”.

Relató que no sabía de la muerte de su compañero de vida, y la primera vez que vio el video de su muerte no sabía que se trataba de Yahir y solo pensó en la maldad de los uniformados “yo lo miré (el video) y dije cómo era posible, cuánta maldad había con esos policías; pero yo todavía no sabía que era él, hasta que me dieron la noticia. Lloré demasiado, no podía creer que era él”.

Un día después le dieron la noticia del deceso y que el vídeo viral que había visto redes sociales fueron los últimos minutos de su esposo, cuyo cuerpo fue reclamado por familiares y sepultado el 2 de abril pasado; la Fiscalía Central dio a conocer que la causa del deceso fue desnucamiento por asfixia.

La muerte del joven, que ocurrió en la colonia Manuel Paredes de esta frontera, fue grabada y narrada por hombres que estaban llenando el tanque de gasolina mientras Yahir estaba en el piso. Es la voz de ellos narrando lo que estaban viendo: “Lo están asfixiando… se está poniendo morado… ya no se mueve y empiezan a gritar: lo mataron, lo mataron”. Inicialmente se argumentó que la detención fue por lanzar piedras.

Su esposa acusa que han pasado más de dos meses, no hay detenidos y no hay justicia por su asesinato, “yo estoy en Estados Unidos pero como ahorita están las garitas cerradas no puedo pasar, en cuanto se pueda cruzar, yo iré a las autoridades; yo solo quiero justicia por él”, explicó.

El video fue publicado en una cuenta de Facebook el 28 de marzo. Una persona que se abastecía de combustible atestiguó el abuso policial en la detención de Yahir López, y consideró que los elementos policiales habían hecho un uso excesivo de la fuerza y supusieron que falleció cuando un policía aplastaba su cuello con el pie y Yahir dejó de moverse.

Tras hacerse viral el video, el policía municipal al que se le acusa de haberle causado la muerte fue cesado de su cargo, informó el alcalde de Tijuana Arturo González Cruz y mencionó que le corresponde a la Fiscalía estatal la continuidad de las investigaciones: “Los policías responsables de la situación que sucedió el 28 de marzo en Tijuana inmediatamente fueron presentados; nosotros como autoridad no podemos aceptar y lamentamos que haya pasado eso en Tijuana.

“Las condiciones la tiene analizar la fiscalía, tiene que integrar el expediente y a lo mejor por la contingencia del coronavirus no ha sido presentado el responsable, pero actuamos en el caso del lado de la justicia”.

El caso de Yahir se revivió en Baja California luego de las movilizaciones en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, el 25 de mayo, y las manifestaciones en México por el asesinato de Giovanni López el 4 de mayo, también por policías en el estado de Jalisco.

El policía municipal de Tijuana que le puso el pie en el cuello a Yahir sigue en libertad.