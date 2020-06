La Gualdra 435 / Río de palabras

Yo esperaba para el final un apocalipsis zombie: me imaginaba corriendo por un bosque tratando de salvar el último aliento de vida, mientras era perseguida por un montón de seres hambrientos tratando de devorar mi cerebro, de convertirme en una más de ellos. También esperaba que se cumplieran las imágenes que se formaron en mis pesadillas luego de asistir a clases de religión en donde la madre nos hablaba de los jinetes que desde el cielo vendrían volando, de los ángeles quienes, tocando sus trompetas, nos anunciarían el fin de los tiempos. Alguna vez en mis sueños, también llegué a imaginar una invasión desde otro mundo de seres diminutos con un gran intelecto que amenazaban con convertirnos en algo así como sus sirvientes o sus perros. Esperaba fuegos, no precisamente pirotécnicos, pero sí que provocaran gran luminosidad y estruendo. Esperaba llantos y lamentos, el muy citado pasaje del “crujir de dientes”. Creí que todo sería traumático, caótico y triste… no como esto: aburrido y obsoleto. Nunca pensé que sería así de lento, así de pausado, así de tedioso. Nunca imaginé estas tardes frente a la pantalla de la televisión, de la computadora o el teléfono. Estas discusiones interminables sobre lo que debe o no llevar el relleno de un pastel o si se le pone o no bicarbonato a la masa de los tamales. Desilusionada, ahora, miro abrumada a través de la ventana y no hay más que el silencio. Ahora mejor no espero, porque sé que finalmente lo que terminará por acabarnos serán nuestros pensamientos.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_435