Ha entregado Sedesol más de 57 mil apoyos: Roberto Luévano

Mazapil, junto a Pánuco, es uno de los lugares que han significado un reto para Sedesol Zacatecas respecto a la entrega de apoyos. Imagen tomada de Google Maps

Ha sido difícil procesar las más de 127 mil solicitudes recibidas hasta ahora, pues algunas personas se registraron hasta 6 veces, señaló el titular de la dependencia en Zacatecas

El funcionario aseguró que se ha llegado a todos los municipios del estado, aunque Pánuco y Mazapil han representado un reto

Ya han entregado más de 57 mil apoyos, aseguró Roberto Luévano, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Zacatecas, en una transmisión de Consultorio Radiofónico de Radio Zacatecas, pero añadió que ha sido difícil procesar las más de 127 mil solicitudes que se recibieron hasta el momento porque hubo personas que se registraron hasta seis veces y estas solicitudes múltiples han entorpecido el proceso de evaluar y confirmar los apoyos.

Cabe mencionar que también es necesario evaluar todas las solicitudes, pues hay muchas que no cumplen con los requisitos de elegibilidad y también hay muchas que, a pesar de ser aprobadas, no se les ha podido entregar el apoyo por errores en los datos o porque no contestan los teléfonos de contacto que proporcionaron.

Luévano aseguró que se ha llegado a todos y cada uno de los municipios del estado, sin negar que hay municipios en los que ha sido más complicado llevar los apoyos ya sea alimentarios o económicos, siendo Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo los más sencillos de completar, pero lugares como Pánuco y Mazapil han representado un reto para la secretaría.