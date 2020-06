Nueve letras [Para Chencho]

Lydia Lozano. 9 patos

La Gualdra 434 / Noveno Aniversario Gualdreño

Me aferro a las nueve letras de tu nombre. Me refugio en cada una de ellas. Me levantan, me impulsan, me llenan de vida. Mueven las estructuras sobre las que estaba ferozmente aferrada. Su “R” me arrastra, me saca del letargo en el que a veces tan cómodamente me sumerjo. Mientras que, por el contrario, tus dos E’s me detienen cuando me desboco, cuando las fantasías me despegan los pies de la tierra. Se transforman y se vuelven onomatopeya: Eh, eh… me susurran para traerme otra vez al mundo. En las tres C’s viene la creencia que define tu nombre por completo. Entonces a pesar de lo adverso puedo construir otras realidades; creo en ti tres veces como en ellas. La “N” me acompaña en las horas de negatividad y angustia. La “I” de repente se me olvida, se me esconde, pero me gusta creer que se convierte en griega la que antes era latina, permitiéndose ser la pregunta por lo que continuará. Pero, sin duda, de las nueve para mí la “O” es la mejor de todas, porque en su circularidad me promete la idea de que lo nuestro puede llegar a ser infinito. Saboreo a cada momento las letras de tu nombre, las deletreo, las uno en sus tres sílabas de tres letras cada una. Indago en el diccionario el significado de ellas convertidas en palabra: nombre propio masculino de origen latino en su variante en español. Proviene del latín Crescentius, derivado de crescens (creciente), sobrenombre que daban los romanos a Júpiter niño y a Diana como personificación de la luna. Entonces me da por creer que podermos ser el sol y la luna. Me aferro a tu nombre, a sus nueve letras, porque en este mundo de conspiraciones, pandemias e incertidumbre tú eres mi clavo ardiendo.