“Por mentiroso” despiden a subsecretario de Turismo de Nayarit

En un primer posteo en redes sociales el mandatario nayarita habría mostrado su enojo porque en playas de Compostela al sur de Nayarit, los lugareños habían puesto hasta sombrilla enterradas en la arena para disfrutar de la playa, lo que ocasionó que Echevarría, les recordara la importancia de quedarse en casa y que las playas continúan cerradas, agregando, «por culpa de unos irresponsables, podríamos vernos obligamos a guardar la cuarentena durante todo el mes de junio».

Tras aclarar que esas fotos habían sido tomadas el 25 de abril, pidió una disculpa, «pido una disculpa pública al pueblo de Nayarit por el posteo de hace unas horas, donde expuse a gente irresponsable que sigue asistiendo a las playas» .

Y le puso nombre y apellido al culpable, «las fotografías que recibí por parte del subsecretario de Turismo, Baltazar Urzúa, son de una fecha que no corresponde a la de hoy».

«Soy humano y reconozco mis errores, pero no puedo estar detrás de todos los funcionarios», mencionó Echevarría.

«El que no entienda que estoy con mi pueblo de Nayarit, que renuncie o yo mismo los despedir», y lo cumplió a los 10 minutos de mostrar su enojo, no sin antes agregar, «funcionarios mentirosos y quedabien, en este gobierno no caben, y peor si andan buscando otro cargo público».