El futuro de la pandemia depende de las acciones de la población: OMS

Un médico toma la temperatura de un sirio a la entrada de la mezquita de Damasco. Foto Afp

París. El futuro de la pandemia del coronavirus dependerá de las acciones de la población, dijo el viernes el director de la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, el doctor Hans Kluge.

“Es muy importante recordar a todo el mundo que mientras no haya una vacuna ni un tratamiento efectivo, no habrá una vuelta a la normalidad», dijo Kluge en declaraciones a la emisora de radio francesa Europe-1. “Este virus no desaparecerá simplemente, por lo que el comportamiento personal de cada uno de nosotros determinará el comportamiento del virus”.

“Los gobiernos han hecho mucho (para limitar el virus) y ahora la responsabilidad recae en la población», agregó. “Antes decíamos que la salud pública es importante para la economía. Ahora hemos visto que sin salud no hay economía, no hay seguridad nacional».