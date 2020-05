Este domingo iniciará en Zacatecas el programa Hoy No Circula; busca reducir 30% la movilidad

Captura del video de la conferencia de prensa ofrecida hoy por los funcionarios, transmitido en la página de Facebook de Gobierno del Estado de Zacatecas

El 10 de mayo será el único de los domingos que operará; en el resto de la contingencia, se aplicará de lunes a sábado

Se trata de una medida para disminuir los contagios de Covid-19

Habrá excepciones para determinados vehículos

Los fines no serán recaudatorios, sino el aseguramiento del vehículo, por 48 horas, en el corralón

El programa Hoy No Circula comienza de forma extraordinaria el domingo 10 de mayo. Dicho día no podrán circular los vehículos cuyas placas tengan como último dígito numérico 1, 3, 5, 7 o 9. Sin embargo, el programa no operará los domingos siguientes. El programa funcionará de lunes a sábado de 7 de la mañana a 11 de la noche.

Se busca reducir por lo menos en 30 por ciento la movilidad en el estado como una medida más para menguar los contagios por Covid-19, por lo que se ideó el programa para que un vehículo no circule por lo menos dos días de la semana.

No obstante, habrá excepciones para vehículos esenciales como servicios de transporte público, de arrastre y salvamento, de transporte de personal, de seguridad pública y privada, de personas con discapacidad, de servicios públicos de transporte de carga, de servicios funerarios y de vehículos oficiales y particulares de actividades esenciales.

Lo anterior quiere decir que los trabajadores del sector de salud quedan exceptuados del programa, mientras puedan comprobar que son parte de este sector con alguna credencial o documento que acredite su labor.

Los vehículos sin placas o con placas extranjeras también estarán considerados: si el vehículo no tiene placas, no circulará los días que se indiquen para el número cero, y en el caso de las placas extranjeras, se considerará el último dígito numérico de éstas.

El programa no será de recaudación, por lo que no habrá multa, sino que la sanción será de 48 horas de aseguramiento en corralón; los costos de arrastre y corralón serán absorbidos por el estado.