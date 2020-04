La Gualdra 429 / Río de palabras

No son tan fuertes los celos, lo juro, es más bien un temor, un terrible miedo a volver a quedarme solo. Es que ya me ha pasado, sé cómo van estas historias, desafortunadamente son lo mismo de siempre. Empiezan con un vamos a darnos tiempo; me siento asfixiada, no puedo respirar; creo que es mejor buscar en otra parte; la verdad no sé qué me pasa, ya no me siento igual; y blablablá. Son solo palabras, palabras que encubren las acciones que ya se vienen dando. Nunca me ha gustado hurgar en la intimidad, mucho menos en la de la pareja, porque quien rasca saca sangre, pero la verdad siempre sale a la luz. Se levanta como la grasa en el caldo, o bueno, si quieren una metáfora más poética: como la espuma en el mar. Como sea, pero de que sale, sale. Y ahí estás otra vez sentado en el sofá tú solo, viendo la televisión sin tener con quién comentar, bebiéndote el café frío sin tener a quién echarle la culpa del mal sabor que te deja. Sin poder discutir por pendejadas, sin tener a quién azotarle la puerta o gritarle que no entiende. Sí, no son celos, es soledad; es el miedo de no poder soportarme a mí mismo.

