Solicitud de recursos extraordinarios para Zacatecas ya fue enviada a Hacienda: Tello

El gobernador Alejandro Tello Cristerna ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Informa que se necesitan 2 mil mdp para paliar el colapso económico de la entidad en su lucha contra la pandemia del Covid-19

■ “En estos momentos estamos en colapso, porque las participaciones son menores y la recaudación es nula”

■ Advierte que el Gobierno estatal no tendría la capacidad de hacer frente al pago de lo esencial, como es la nómina de la burocracia y del magisterio

■ Anuncian que se fortalecerán las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19, principalmente en Jerez, Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo

Luego de que en días pasados se diera a conocer la solicitud de apoyo que el Gobierno del Estado de Zacatecas le hiciera al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el orden de 2 mil millones de pesos para paliar el colapso económico de la entidad en su lucha contra la pandemia del Covid-19, el gobernador Alejandro Tello refirió en conferencia de prensa que hasta el momento no se ha tenido el apoyo del Gobierno Federal que “en justicia Zacatecas lo merece y lo necesita”.

La aclaración del mandatario estatal se dio luego de que el López Obrador afirmara que ya se han estado entregando las participaciones. En este sentido, Tello Cristerna aclaró, para no entrar en confusiones y polémicas, “ya que el país está muy polarizado”, que el Gobierno Federal sí ha enviado en tiempo y forma los recursos que en justicia y año con año, con base en la Ley de Coordinación Fiscal, le competen a Zacatecas y que no de no haber pandemia hubieran llegado de todos modos porque le pertenecen a la entidad.

El recurso que solicitó, precisó el gobernador, es para hacerle frente a la situación tan adversa como la que tiene Zacatecas, ya que en estos momentos está en colapso, porque las participaciones son menores y la recaudación es nula, y por lo tanto, el gobierno no tendría la capacidad de hacer frente al pago de lo esencial, como es la nómina de la burocracia y del magisterio, por ello, reiteró, el llamado al presidente es para que no deje solo a Zacatecas.

“Antier me llamó la secretaria Sánchez Cordero (titular Segob) para decirme que fue canalizado al secretario de Hacienda que año con año sabe que Zacatecas requiere de una inyección de mil 300 millones de pesos en condiciones normales para poder hacerle frente a la nómina magisterial, pero estoy hablando de una situación especial. El estado ha hecho frente a la difícil situación sacando programas de apoyo para el comercio, la ganadería y la agricultura, pero son esfuerzos locales” enfatizó.

Refuerza Godezac

medidas ante el Covid-19

En la misma conferencia de prensa, en la que el mandatario estatal estuvo acompañado del secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, Tello Cristerna reconoció que a pesar de que Zacatecas “va bien” en el tema de la contingencia ya que sus números son hasta el momento de los más bajos a nivel nacional y de que la gente respondió las primeras semanas quedándose en casa, durante los últimos días se ha bajado la guardia y se ha observado un incremento en las actividades en la calle, corriendo el riesgo de perder lo que hasta el momento se ha ganado.

Por tal motivo, se reiteró el llamado a la ciudadanía a que se quede en casa, a que acate las medidas de salubridad durante lo que resta de abril y mayo, que es el tiempo que durará el confinamiento, pues consideró que vale la pena porque se está hablando de la salud de las familias, y para lo cual se decidió redoblar esfuerzos, fortalecer las medidas y ser más estrictos, pues la responsabilidad, dijo, es por el bien común.

El fortalecimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 se implementarán principalmente en los municipios con mayor número de casos positivos, que son Jerez, Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, que además de las ya publicadas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el pasado 8 de abril, entraron en vigor a partir de ayer tres más.

La primera de ellas consiste en el cierre de vialidades de mayor afluencia en las zonas céntricas de Jerez, Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, con el objetivo de inhibir a las personas que desean romper con su estado de confinamiento y salir a las calles, explicó Salas Dávila.

Por otra parte, se instalarán filtros sanitarios en bases y paraderos de transporte público, al igual que en calles y avenidas con tránsito de peatones. De esta manera, se inspeccionará que las unidades móviles se encuentren en buen estado higiénico y no rebasen su capacidad de pasajeros.

Y finalmente, la tercera medida consistirá en la conformación de brigadas que verificarán que establecimientos considerados no esenciales permanezcan cerrados durante la pandemia, quienes infrinjan la norma serán acreedores a castigos que van desde la amonestación, hasta un arresto de 36 horas.

Cabe señalar que son consideradas esenciales las actividades relacionadas con la industria farmacéutica, recolección de residuos sólidos, producción y venta de alimentos, gas, agua y gasolina; operación de bancos, ferreterías, tiendas de autoservicio, mensajería y paquetería, transporte y Protección Civil.

Alejandro Tello explicó que las nuevas medidas obedecen a que, en breve, el país, y Zacatecas, por extensión, se encontrarán en Fase 3 de contingencia sanitaria, de modo que las autoridades serán más estrictas con el cumplimiento de las normas de sana distancia.

Verificará gobierno actividad

en Parques Industriales

Luego de que en días pasados La Jornada Zacatecas diera a conocer que algunas empresas como Johnson Electric, ubicada en el Parque Industrial 1 seguía laborando y poniendo en riesgo a su personal, el gobernador recalcó que no puede estar trabajando salvo que sea una empresa de giro esencial, pero aún y siendo así, no puede tener a la totalidad de sus empleados. Por lo que adelantó que se tendrá comunicación con los directivos de las empresas o de lo contrario se harán acreedores a sanciones o multas mayores. “Inmediatamente tomamos cartas en el asunto”.

En un mensaje previo que comenzó a circular en los sitios oficiales del gobierno de Zacatecas, Alejandro Tello reiteró el llamado a quedarse en casa, pero también advirtió que si es “negligente y poco responsable” y se pasan por alto el llamado de las autoridades, es su obligación de estas el actuar por el bien común, pues se avecina la etapa más complicada en la que depende de la población la vida o la muerte de sus familiares.