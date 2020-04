Ninguna investigación abierta contra Peña Nieto, aclara AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el 17 de abril de 2020. Foto La Jornada

No hay ninguna investigación abierta en contra de Enrique Peña Nieto, aclaró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, adujo que sólo se juzgará a los expresidentes cuando los ciudadanos soliciten que se realice una consulta para preguntar al pueblo que así sea.

No obstante, reiteró que su gobierno ha enfrentado toda una campaña pública de ataques y calumnias, provenientes de aquellos que no quieren que el ataque a la corrupción prospere.

“Hay resistencias pero tampoco tan fuertes. No pasa nada . Hay toda una estrategia, hasta editoriales de periódicos del mundo. Nosotros vamos a seguir garantizando el derecho a disentir. No voy a responder, no me voy a enganchar.”

En el salón de la Tesorería, habilitado como sitio de su rueda de prensa diaria, el Ejecutivo federal, consideró que ahora “la verdad se abre paso y llega al más apartado lugar del país. Eso es lo que más nos da tranquilidad, puede haber una noticia escandalosa y un editorial de un periódico famoso del mundo, ¿y qué pasa? Hay que estar tranquilos.

“Nuestros adversarios ahora buscan a los famosos, a artistas y personalidades, es parte de la estrategia, esto es normal en una democracia”.