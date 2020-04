COVID-19. Lo peor está por venir

Nuestra complejidad humana siempre nos ha llevado a cruzar los límites más inexplicables, por ejemplo, mucho insisten las autoridades que cuando manejemos un automóvil no tomemos bebidas alcohólicas y muchos lo hacen, de igual forma, se nos multa si no utilizamos el cinturón de seguridad y la gran mayoría no se lo pone, también cruzamos los límites de velocidad o fumamos a pesar del cáncer y otra secuelas. Por todos lados, la guerra es un jugoso negocio al igual que la delincuencia organizada y el narcotráfico, incluso, la manipulación genética de virus y bacterias motiva grandes pérdidas humanas y económicas, así, las conflagraciones mundiales ya no son con armas atómicas si no a través de pandemias como lo estamos viviendo actualmente. Lo grave ahora es que para evitar el contagio del coronavirus y ampliar el encierro al que nos tienen sometidos, no debemos salir de casa y un cúmulo de gente sale a la calle y está haciendo su vida como si no pasara nada, hay empresas que obligan a trabajar a sus empleados so pena de correrlos como ha ocurrido con miles de trabajadores. Peor aún, algunos infames están cometiendo actos de agresión contra médicos, enfermeras o personal de limpieza de algunos nosocomios. Algunos hospitales no cuentan con el material indispensable para evitar los contagios, afectando al personal médico y a otros pacientes internados por otros problemas de salud. Sin duda hay engaños, simulaciones e influenzas atípicas encubiertas para no elevar las estadísticas nacionales y aparentar un control que no existe. En Zacatecas, siguen llegando personas provenientes del extranjero sobre todo de Estados Unidos, sin control y con una absurda toma de temperatura al llegar a la Central de Autobuses o al Aeropuerto que no representa ninguna certeza de que no estén ingresando viajeros contaminados al estado; peor aún, nos curamos en salud, muchos establecimientos tienen gel antibacterial (para bacterias) y el virus que nos está afectando no se elimina con eso. La fórmula del caos está hecha: noticias falsas, desinformación, insumos hospitalarios insuficientes o perdidos, ciudadanos nefastos que agreden a los integrantes del sector salud, valemadrismo social e indiferencia y simulación de acciones, igual a fase 3, lo cual significa que hay una progresión acelerada e irreversible de la enfermedad, o en otras palabras, llegamos al nivel más alto de contagios por COVID19, lo que significa que no acatamos las recomendaciones de la etapa 2 y la pandemia avanzó. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en una contingencia se aplica fase tres cuando ya se trata de una epidemia, lo que significa que la enfermedad está descontrolada y afecta a un gran número de personas al mismo tiempo, agregando miles de casos de contagio a nivel nacional. Hasta hoy, a nivel Nacional y al corte de esta colaboración, existen 406 muertos, uno de ellos un joven de 25 años y 5 mil 339 contagios, por lo que seguramente hoy Jueves, se esté decretando la fase 3 y todo tendrá que tomar nuevos rumbos, más rígidos y en colaboración con la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional quien aplicará el Plan DN-III-E que incluye entre otras cosas, 16,750 elementos de personal médico para atender enfermos, 1.738 médicos cirujanos, 1,727 enfermeras, 824 oficiales de sanidad, 8,152 tropas de sanidad, 100 ambulancias de terapia intensiva, 470 ambulancias de traslado, 313 hospitales (cinco de alta especialidad, 272 de primer nivel y 36 de segundo) y 3,600 militares que brindarán apoyo. Por otra parte, el Gobierno Federal y su rockstar de la salud, podrán endurecer las medidas de contención y se podrá prohibir que las personas salgan de sus domicilios (toque de queda), algunos países llegan a aplicar multas y dictar prisión a los ciudadanos que violen el confinamiento. No se descarta la posibilidad de ampliar el encierro llamado también Jornada Nacional de Sana Distancia iniciada el 23 de Marzo. Puede aplicarse de igual forma, un protocolo más drástico de cuarentena generalizada, suspensión de cualquier tipo de actividad donde pueda surgir algún brote activo e incluso, la ampliación de la suspensión de clases en todos los niveles educativos. Así las cosas, el que escribe considera que es muy probable que nos quedemos guardados hasta mediados de mayo o más allá, la boca se me haga chicharrón; sin embargo, está visto que no entendimos, que nuestras malas conductas en algunos casos, están saliendo a flote en perjuicio de todos y, que muchas de nuestras autoridades se han visto rebasadas por lo que necesariamente, lo peor está por venir. ■

*Integrante del Consejo Mundial para la

Defensa de los Derechos Humanos

[email protected]