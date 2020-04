Sistema de salud no está preparado para revisar con rigurosidad a paisanos que retornan a Zacatecas

Las autoridades del estado y federales instalaron filtros de revisión en diversos puntos carreteros, ante el ingreso de migrantes ■ foto: la jornada zacatecas

■ Académico advierte de que esta situación puede ser un detonante del Covid-19 en el estado

■ La mayoría de los mexicanos que radica en EU no tiene acceso a seguros de salud y puede haber muchos migrantes contagiados y que no están registrados: Moctezuma Longoria

■ Dice que en los próximos meses se reducirán las remesas de manera considerable, porque los connacionales se están quedando sin trabajo

Miguel Moctezuma Longoria, docente de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), afirmó que el sistema de salud no está preparado para revisar con rigurosidad las condiciones de salud de los connacionales provenientes de Estados Unidos que visitan la entidad, por lo que ello puede ser un detonante del Covid-19.

Advirtió, además, que la contingencia sanitaria está provocando en México un fenómeno de xenofobia en contra de los migrantes que vienen de Estados Unidos, pues “son vistos en sus comunidades como si fueran un peligro social”.

“Estamos cometiendo un error cuando dejamos que las comunidades pongan retenes, como ha ocurrido en algunos estados, para que no puedan pasar quienes quieren visitar a sus familiares, mientras que en la zona fronteriza ha habido grupos de personas que han clausurado el ingreso a México”.

Refirió que, en efecto, la gente tiene miedo de que personas provenientes de Estados Unidos vengan contagiados, pero el problema es que no hay una revisión rigurosa respecto a las condiciones de salud de cada uno de los migrantes que ingresan al estado.

Montezuma Longoria señaló que “ese control riguroso por parte del sistema de salud, en el estado y el país, no está funcionando. Por eso, aunque algunas personas vengan sin síntomas, es muy probable que puedan contagiar a la población”.

Aunado a ello, “en lugar de tomar políticas públicas para resolver esta situación. Se deja en manos de las comunidades y estas desarrollan ese tipo de sentimientos xenofóbicos, pero eso es inhumano y no se puede justificar”, agregó.

Consideró que se requiere de una mayor claridad, de parte de las autoridades, pues se requiere de un control riguroso respecto de las condiciones de salud de cada uno de los migrantes que vienen de Estados Unidos.

Aunque pueda haber casos asintomáticos, dijo que estos migrantes deben resguardarse de manera obligatoria en sus casas, para evitar que haya algún riesgo de contagio en sus comunidades.

Montezuma Longoria aseguró que la afluencia de migrantes en este receso vacacional, en Zacatecas, no se redujo al nivel que han dado a conocer las autoridades, mientras que la revisión que han hecho en varios puntos de atención no ha funcionado.

También expuso que la mayoría de los mexicanos que radica en Estados Unidos no tiene acceso a seguros de salud, es decir, es casi inaccesible acceder a atención médica y por lo tanto puede haber muchos migrantes contagiados y que no están registrados.

Mencionó el caso de Nueva York donde se concentra la mayor comunidad de migrantes mexicanos, la cual se integra por personas provenientes de Puebla, y que posiblemente muchos de ellos estén infectados.

Explicó que el problema que podría presentarse es que se presenten expresiones en contra de los migrantes y cuya argumentación va a ser que el sistema de salud sólo debe atender a los estadunidenses nativos y no a los migrantes.

Moctezuma Longoria también manifestó que en los próximos meses se reducirán las remesas de manera considerable, debido a que los migrantes se están quedando sin trabajo en Estados Unidos y no cuentan con recursos para enviarlos.

El poco recurso que puedan percibir por concepto de apoyos, dijo, lo destinarán a necesidades básicas, puesto que muchos de ellos no pueden acceder al programa de desempleo y ello solamente les permitiría sobrevivir.

“Los migrantes saben que en caso de contagiarse ellos tienen que enfrentar una situación difícil porque allá es sistema de salud es privado y entonces no pueden seguir enviando recursos a México. Eso es previsible”, expuso.

En caso de que esa situación se corrobore en los siguientes meses, indicó que Zacatecas va a sufrir mucho en términos de zonas receptoras de remesas, lo que implicará cierto tipo de programas focalizados a esos sectores.

No obstante, “tienen que reconocer que con los viejos programas y los viejos instrumentos con los que se ha tratado la migración, eso no puede ser explicado y tampoco resuelto. Yo lo que pienso es que quienes se dedican a la política migratoria solo tienen experiencia en esos programas, pero no alcanzan a razonar la magnitud de esta situación de emergencia”, concluyó Moctezuma Longoria.