La Gualdra 427 / Río de palabras

Despertó con el afán de hacer productivo su día, unos veinte minutos antes de que sonara el despertador ya todos sus sentidos estaban alerta. Se dirigió al cuarto de baño, realizó los ritos cotidianos y se vistió para bajar a desayunar. Fuera de lo que está acostumbrado se preparó un desayuno completo: café, huevos estrellados, frijoles y salsa. El despertador apenas sonó cuando él estaba a punto de reventar la yema del huevo con un pedazo de bolillo. Al terminar el desayuno se dirigió al estudio, luego de encender la computadora y esperar a que cargaran los programas se detuvo, como siempre, en el mar azul de una sola aplicación; sin darse cuenta el paso del tiempo lo invadió, hasta que su estómago le indicó la hora de tomar alimentos. Comió lo primero que encontró, no quería perder el tiempo con tonterías, tenía cosas más importantes que resolver: Comparte esta fotografía. Resuelve este acertijo. Esta información es importante para toda tu familia. Déjanos saber qué piensas. Responde esta encuesta. Reenvía esto al menos a diez de tus contactos. Cuántas figuras ves en este cuadro… así hasta que llegó la noche y los ojos cansados le recordaron que debían cerrarse. Antes de apagar la computadora, no pudo evitar pensar en las indicaciones que no seguiría: ¿cuántas personas se perderían de información valiosa?, ¿cuántas más pensarán que es un idiota por no poder responder preguntas tan fáciles?, ¿cuántos más, que es un egoísta por romper una cadena que llevaba más de un millón de veces compartida?, ¿cuántas madres y padres no encontrarían a sus hijos perdidos, solo porque él no compartió su foto? Aún así se fue a la cama, cargando sobre sus hombros el peso del mundo.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_427