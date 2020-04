Plasma de sobrevivientes de Covid-19 da buen resultado en enfermos graves

Un trabajador médico toma una muestra de sangre de un migrante, durante una prueba d ecoronavirus en Malasia. Foto Ap

Ciudad de México. Dos equipos de médicos que trabajaban en sus respectivos hospitales de China dieron plasma rico en anticuerpos a 15 pacientes gravemente enfermos de Covid-19. Se registraron mejoras sorprendentes en muchos de ellos.

Por otro lado, en un estudio piloto, galenos de Wuhan dieron plasma convaleciente a 10 pacientes graves y descubrieron que los niveles del virus en sus cuerpos disminuyeron rápidamente. En tres días, los médicos vieron mejoras en los síntomas de los pacientes, que van desde dificultad para respirar y dolores en el pecho hasta fiebre y tos. Según reportó The Guardian.

Xiaoming Yang, del Centro Nacional de Investigación de Tecnología de Ingeniería para Vacunas Combinadas en Wuhan, describió el tratamiento como una opción de rescate prometedora para pacientes graves, pero advirtió que se necesitaba un ensayo aleatorizado más grande para confirmar los hallazgos, según su estudio publicado en la revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias.

Otro equipo de médicos, dirigido por Lei Liu, del hospital Shenzhen Third People, dio plasma convaleciente a cinco pacientes en estado crítico. Todos mostraron síntomas de mejoría después de las infusiones y en 10 días, tres pudieron salir de los respiradores que los habían mantenido vivos, según un informe preliminar en el Journal of the American Medical Association.

Los hallazgos generan esperanzas de que la sangre donada de pacientes recuperados recientemente podría ser utilizada para fortalecer el sistema inmunológico de las personas más vulnerables y ayudarles a combatir la infección. Pero con sólo un pequeño número de pacientes tratados hasta ahora es imposible saber cuánto beneficio aporta realmente el tratamiento.

Los tratamientos plasmáticos convalecientes se remontan a antes de la pandemia de gripe española de 1918. Se basan en que las personas que se han recuperado de una infección viral tienen anticuerpos en la sangre que pueden detectar y destruir rápidamente el virus la próxima vez que ataca.

Estudios en Monterrey

La Secretaría de Salud de Nuevo León y el Hospital San José del Tecnológico de Monterrey trabajan en ese procedimiento, llamado plasmaféresis, que aún se encuentra en protocolo de investigación y que proviene de los médicos chinos.