Bartolomé Esteban Murillo. España, 1675. Mujeres en la ventana. Museo National Gallery, Washington D.C.

La Gualdra 426 / Río de palabras

Cómo escribir una historia de amor en tiempos de encierro, cómo hablar de la pasión cuando los suspiros se encuentran enjaulados. Miro a través de la ventana a los pájaros que vuelan en libertad, se detienen en la rama que quieren, bajan cuando les da su gana y buscan migajas en el suelo… Aquí adentro hace calor… pero las puertas deben permanecer cerradas; así como los corazones de aquellos que no me dejan que asome ni siquiera las narices. Alma cierra su diario, se dirige a la ventana, vuelve a ver a los pájaros de los que escribió hace rato. Espera ver a Luciano cuando baje por las tortillas para que al menos le diga adiós con la mano mientras ella le responde nerviosa: qué onda. Ya no falta mucho para que pase y lo espera impaciente, pero ya su mamá le está hablando para que le ayude a barrer el patio, para que lave los trastes. No me dejan vivir el amor; escribe; mira una vez más por la ventana y baja a trapear la cocina.

