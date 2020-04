Hospitalización por Covid-19 para personas sin seguridad social no tendrá costo en la SSZ

En las tareas participan elementos de Protección Civil del municipio y de la Secretaría de Salud ■ FOTO: CORTESÍA

■ Serán atendidos por los servicios de salud una vez que se confirme que el caso es positivo y necesiten internamiento: Gilberto Breña Cantú

■ La Unidad de Emergencias Médicas (Uneme) tiene 84 camas disponibles para cuando llegue el primer caso de Coronavirus; Hospital de la Mujer en Fresnillo fue habilitado

■ El país tiene un millón 600 mil habitantes, se estima que 3 mil 200 podrían contagiarse, de los cuales 80% no ameritarán tratamiento interno

■ Prevén que 640 personas sí necesitarán hospitalización y 140 en todo el estado estarían en estado crítico, con necesidad de intubación

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), informó en conferencia de prensa que para todas aquellas personas que resulten contagiadas por el nuevo Coronavirus (Covid-19) y que no tengan seguridad social, ni estén afiliadas a ninguna institución de salud, la atención para ellas no tendrá algún costo en el caso de necesiten hospitalización, pues serán atendidos por los servicios de salud una vez que se confirme que el caso es positivo y necesiten internamiento.

A comparación de la situación en el vecino país del norte, Estados Unidos, que no cuenta con un sistema de salud pública, el servicio gratuito para miles de mexicanos será de gran ayuda, pues de acuerdo con el periodista estadounidense Benjamin Norton, el costo del tratamiento por Covid-19 en el país anglosajón para los que no tienen un seguro médico es de entre 42 y 74 mil dólares, mientras que para los que sí cuentan con alguno pagarán entre 21 mil y 38 mil dólares. Por lo que, de acuerdo con Norton si logran sobrevivir al contagio tendrán que buscar cómo pagan ese servicio.

Para el caso de Zacatecas, detalló Breña Cantú, se ha destinado la Unidad de Emergencias Médicas (Uneme) que cuenta con 84 camas disponibles para cuando llegue el primer caso. Además, se ha mantenido contacto también con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que administrará el hospital de Fresnillo donde se busca tener ahí otras 80 camas con lo cual, aseguró el secretario, se tendría “más o menos” para atender a la población del estado, de acuerdo con los cálculos realizados.

En este sentido, a decir del titular de la Salud en Zacatecas, se tiene una proporción estimada de que teniendo el estado un millón 600 mil habitantes, 3 mil 200 son los que pudieran contraer el contagio de las cuales el 80 por ciento no ameritará tratamiento interno, mientras que 640 personas sí necesitarán la hospitalización y 140 en todo el estado serán las del estado crítico, con necesidad de intubación. De ahí que considere que con las 160 camas entre la Uneme y el hospital de Fresnillo se pudiera hacer frente a esta situación.

En cuanto al estado de salud de los pacientes con caso positivo, el funcionario dio a conocer que los primeros casos ya llegaron al día 14 o 16 y se les está haciendo una determinación para ver si ya no hay virus circulante y poderlos dar de alta, mientras que otros permanecen en estado ambulatorio en sus domicilios y hasta el momento han tenido buena respuesta ya que no han presentado mayor sintomatología y el seguimiento se les hace diario en su domicilio.

Para el caso del paciente de Jerez, explicó que ingresó a los servicios de salud, pero luego fue trasladado al IMSS por su afiliación, sin embargo, se aisló a los 14 trabajadores de Jerez que estuvieron en contacto con él y les realizaron la prueba a todos y mientras están los resultados les siguen dando seguimiento.

Mientras que en el municipio de Villanueva, refirió que es un paciente es que está hospitalizado en el IMSS y que se encuentra actualmente intubado, por lo que hay que esperar su evolución aunque destacó que está siendo atendido desde que se informó que era un caso positivo.

En este tenor, precisó también el protocolo funerario en caso de los muertos por Covid-19, refiriendo que no necesitan autopsia porque se conoce la causa de la muerte. Lo que sí se habló con las funerarias es que el cuerpo debe ponerse en una bolsa sellada dentro del féretro y no se recomienda que haya embalsamiento porque el virus puede estar en las secreciones que expele el fallecido. Además de que los familiares no se deben acercar ni tocarlo y se pide también que antes de las 12 horas de la muerte sea incinerado o bien, enterrado.

Finalmente, el secretario de Salud hizo un llamado a la sociedad a no dejarse engañar por las Fake News, ni atentar contra la identidad de las personas contagiadas y crear pánico. Sino por el contrario, informarse con fuentes confiables y seguir con las recomendaciones ya conocidas, debido a que no hay medicamento que desbarate aún este virus y más cuando se avecina el pico máximo de contagios en el país estimado para el 15 de abril.