■ México Lindo y Podrido… y Zacatecas otro tanto Infodemia: la epidemia paralela

Para poder contar con datos confiables, tenemos que rascar – literalmente – la información que proviene de los medios tradicionales, los electrónicos y los impresos, y también voltear la mirada a la información proveniente de las redes, aunque ambas; tanto las tradicionales como las redes, estén contaminadas por NOTICIAS FALSAS “FAKE NEWS” que nos hacen perder el piso firme que tendríamos que estar pisando para poder enfrentar la crisis que vivimos.

Las noticias falsas (Fake news) podríamos separarlas de acuerdo al origen, porque es claro que muchas de ellas son soltadas con toda premeditación alevosía y ventaja por intereses particulares sobre todo aquellos que se vieron despojados de sus privilegios y que quieren con todo desestabilizar lo que aún queda del gobierno de la 4T

El ejemplo más contundente de lo que acabo de mencionar es el Sr. Felipe Calderón, ex presidente panista de México con la difusión primero de que existía una elevación de muertes por neumonías de las llamadas atípicas, que eran secundarios al COVID-19 y que no eran reconocidos ni reportadas por las estadísticas que diariamente nos proporciona la Secretaria de Salud. Esta noticia falsa fue rápidamente desmentida por el subsecretario de salud López Gatel quien en una de las conferencias de prensa vespertinas mostro claramente los niveles de neumonías dentro de los últimos años y cómo se comportan, insistiendo que cualquier paciente que llegue a una institución de salud, pública o privada con un cuadro neumónico, es en principio sospechoso de portar el virus en cuestión, y es sometido a la prueba para descartar la nueva enfermedad – covid-19 – e instalar el tratamiento pertinente, estos registros y el envió de la información de los mismos es obligatorio bajo la ley actual de salud y los números son analizados, y hasta el momento no se han modificado con lo ocurrido – en cuanto a las neumonías – en años previos.

Cualquier paciente con Neumonía de cualquier origen es por rutina sometido a la prueba de coronavirus y reportado sea esta positiva o negativa.

Es obvio y evidente que el hoy en día el llamado General Borolas comunica en Twit noticias inventadas – no sabemos si por él mismo o por sus cercanos – con el único objetivo de confundir a la opinión pública y cuestionar el manejo que el Gobierno Federal está haciendo de la crisis, de lo que se trata es de sugerir que en México existen muchos casos más de los que el gobierno reporta.

Y claro, cualquier persona con algo de sentido común entenderá que esto es parcialmente correcto, seguramente existen muchos casos más de los que se reportan, pero estos casos – de existir – son benignos, porque cualquier paciente con covid-19 que caiga dentro del 15% de quienes tienen sintomatología mayor acude a las autoridades ya por simple inercia, para que se le practique la prueba y de dar positiva se considera por las mismas autoridades de salud si el paciente puede pasar la enfermedad en casa – por ser de bajo riesgo – o tiene que ser trasladado a una unidad hospitalaria, y en ambos casos su situación queda registrada e ingresa a los números y las estadísticas que nos dan todos los días.

No puede ser diferente por más que quieran decirnos y confundirnos que lo es.

Otro ejemplo de la desinformación tendenciosa de la llamada INFODEMIA proveniente del mismo borrachín al que hicimos referencia, fue el de asegurar que AMLO cuando saludo a la mama del Chapo Guzmán, en lo que el mismo comento como un gesto humanitario a una persona de 92 años, que en su condición de madre lo único que busca es tener la posibilidad de ver una vez más – seguramente la última – a su hijo sin importar mucho bajo esta perspectiva, el hecho de que se trate de un delincuente.

Por esta acción AMLO fue duramente cuestionado y criticado y a esto también respondió “Si durante tantos años he tenido que dar la mano a verdaderos delincuentes de cuello blanco, porque no dársela a una madre anciana e inocente del proceder de su hijo” pero no se quedaron ahí, Felipe Calderón aseguro – y muchos lo creyeron y lo dieron por hecho – que había saludado y convivido con el hermano del Chapo, actualmente buscado como uno de los 10 enemigos mayores de los EU, y las redes se inundaron con esta información que fue dada por buena siendo que se trataba de un médico que nada tenía que ver con la familia Guzmán.

Aquí en nuestro medio no podemos olvidarnos el haber visto en las redes el anuncio del fallecimiento del médico que fue el primero diagnosticado con covid-19 incluso con una carta de agradecimiento aparentemente firmada por la esposa, y dos semanas antes de que este fallecimiento realmente se produjera. Y como este podemos comentar de los fotomontajes que se realizan de AMLO cuando repitieron un mensaje promovedor de abrazos en tiempos ya de la pandemia cuando el presidente lo dijo ¡sí! Pero un mes antes, o el montaje del beso casi casi agresión sexual a la niña donde varios periódicos entre ellos el universal demostraron que en realidad se trataba de un montaje donde se aumentaba digitalmente la cercanía del presidente a la niña en cuestión.

Es decir vivimos los tiempos difíciles de una PANDEMIA, pero también bajo los de una INFODEMIA, que es una epidemia de DESINFORMACION algunas veces solo motivada por el morbo de algunos, o por el intento de contaminar la realidad con lo que se considera como un ápice de buen humor, y en otros casos con la idea irresponsable de meter a las redes información cosas que nada tiene que ver con la realidad, donde se la manipula, pero que se realiza si con una gran irresponsabilidad pero no con una mala intención en muchos de los casos, pero en otros con la clara tendencia que muy probablemente sea dirigida desde grupos de las elites tanto políticas como empresariales, que vislumbran la posibilidad de a través de la desinformación acabar con un régimen político que les es adverso, y claro que logran ser escuchados por quienes son víctimas poco criticas de estos mensajes nada reales y que no representan lo que está sucediendo y que algunas veces pueden ser rebatidos con argumentos como en el caso que mencionamos arriba, pero que muchas veces dejan en quien los lee la certeza de que las cosas se están haciendo mal, que no han sido bien planeadas o que en realidad dejan mucho que desear, cuando la verdad es que si se les analiza concienzudamente – esto no tiene que ver con las acciones del propio presidente que en gran medida ¡SI! son cuestionables – nos demuestran con resultados que ya saltan a la vista que el problema se está atendiendo en forma seria y por gente realmente experta y especializada. ■