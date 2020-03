Profeco multará hasta con cierre a negocios que aumenten precios

Venta de huevo en la Ciudad de Mexico. Foto La Jornada

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sostuvo que en este momento de contingencia por la pandemia de Covid-19, cuenta con facultades especiales, por lo que advirtió que impondrá multas de hasta 3 millones de pesos o el cierre de negocios, a quienes incrementen de manera injustificada los precios de algunos productos básicos.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, explicó que tanto en maíz blanco, huevo, frijol y caña de azúcar, México es superavitario, por lo que no depende de otros mercados y está garantizado el abasto suficiente.

Aunque de manera habitual los precios se regulan sólo por la oferta y la demanda, por lo que la dependencia se enfoca principalmente en “exhibir” a quienes tienen precios altos, en el caso de estos productos, al no estar justificado un incremento, habría sanciones para quienes ofrezcan precios irregulares, y “si insisten podremos cerrar negocios y decomisar la mercancía”.

No obstante, reconoció que hay una solidaridad de los comerciantes y no se han registrado aumentos generales.

Como ejemplo, señaló que en el caso del huevo blanco, usualmente hay un incremento estacional en las temporadas en que hay menores temperaturas, y tras el inicio de la fase dos de acciones para afrontar la pandemia en México, “algunos quisieron aumentar el precio”.

Aun así, el precio promedio es de 40.1 pesos por kilogramo en el caso del huevo blanco, mientras que a los productores que aumentaron, la dependencia hizo un apercibimiento, y confió que habrá una respuesta solidaria.

Aclaró que se generó alarma por reportes de aumentos hasta en 90 pesos por kilogramo, pero sostuvo que ese el previo del cono o rejilla, pero el kilogramo se vendía en dichos sitios a 45 pesos. “Es un poquito alto pero no para multarlo con 3 millones de pesos. En general hay estabilidad en los precios”, agregó.

Tras señalar que la tortilla en cadenas de autoservicio está en promedio de 11.4 pesos y en tortillerías a 16 pesos, llamó a que si hay quienes “se quieran pasar de rosca”, lo reporten ante la Profeco. También indicó que el acaparamiento de productos es sancionable, y ya tienen identificado a los seis principales acopiadores de frijol en el país.

Además, anunció que decomisaron mil 500 botellas de un gel no etiquetado que es analizado en laboratorio, y pidió no comprar cosas que no están etiquetados.