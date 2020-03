Sugerencias para ver en internet durante esta contingencia

Fotograma de 'El monje español que levanta una catedral con sus manos'.

Editorial Gualdreño 424

Que no decaiga el ánimo. Esta eventualidad tiene que sacar lo mejor de nosotros. Informemos pacientemente a quienes aún no han entendido la magnitud del peligro que corremos si no extremamos precauciones desde ahora. La información veraz y oportuna, la solidaridad, la empatía y la responsabilidad son nuestras mejores armas preventivas.

Pero ¿no le pasa por momentos que, con tantas notas, opiniones, controversias, noticias verídicas y fakes news se siente sobresaturado? La información sobre el Covid-19 circula por las redes más rápido que el mismo virus y eso propicia también miedo y ansiedad. Ni hablar, tenemos que permanecer informados; de ahí que lo recomendable sea acudir periódicamente a las fuentes oficiales, en el caso de nuestro Estado, a lo que permanentemente está publicando la Secretaría de Salud.

Este fin de semana pudimos ver en Zacatecas que la afluencia en el centro disminuyó considerablemente, aunque todavía nos falta convencer-nos de que estas medidas de auto aislamiento y sana distancia son indispensables para frenar esta pandemia. Qué bueno que gobierno del Estado determinó posponer el Festival Cultural, que cerró provisionalmente los museos y los espacios culturales que administra el Instituto Zacatecano de Cultura, que adelantó y prolongó el descanso vacacional para las escuelas públicas; y qué bueno también que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud tomó también las medidas pertinentes para evitar que centros sociales y comerciales en los que usualmente se reúne mucha gente cierren provisionalmente. Las medidas son duras, pero urgentemente necesarias. La economía sufrirá un descalabro con esto, cierto, pero podemos idear también la forma de -en la medida de nuestras posibilidades- apoyar a quienes más lo necesitan consumiendo productos y servicios locales, principalmente.

Mientras esto pasa, y en el entendido de que seguiremos al pie de la letra las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud, me permito hacerle algunas sugerencias de qué ver en internet durante esta temporada.

Primero los niños porque son ellos quienes están ya en casa debido a que sus escuelas están cerradas. Desde el pasado 21 de marzo y hasta el 26, la compañía sonorense Lormiga Títeres organiza el Festival Virtual Internacional 2020: Títeres Unidos, “que tiene como objetivo la creación de contenido digital para las familias y el público en general en miras de fortalecer redes de colaboración, la apreciación del arte de los títeres y momentos de sana convivencia desde casa”. Son 11 las propuestas nacionales e internacionales que participan originalmente, aunque cada vez más compañías se están sumando y mandan obras grabadas para que puedan verse en la página. Las transmisiones en vivo son a las 2:00PM y 6:00PM; pero puede ver las retransmisiones a cualquier hora. Busque la página de YouTube como Lormiga Títeres y en FB, entre a https://www.facebook.com/lormiga.titeres). De verdad las obras son una delicia. Bravo.

Si quiere leer buenos libros, también hay opciones -generosamente gratuitas-. Consulte la página del Colegio Nacional, que todos los días estará permitiendo descargar algunos títulos seleccionados minuciosamente; el fin de semana, por ejemplo, pudieron bajarse para su lectura en línea los libros digitales México y América Latina, de Miguel León Portilla; y Tres ensayos darwinistas, de Antonio Lazcano Araujo. Entre a: http://bit.ly/2kvntwc

Ediciones El Naranjo -editorial mexicana que publica libros para niños y jóvenes-liberó, de forma gratuita y hasta el 20 de abril, la versión electrónica de La guarida de las lechuzas, de Antonio Ramos Revillas con ilustraciones de Isidro R. Esquivel. Una bellísima novela para todas las edades, y de la que su autor dice “es justo para adolescentes donde llega más. Dense vuelo, como se dice”. La liga es: https://books.apple.com/…/la-guarida-de-las-lec…/id749471084

En video también hay varias opciones, pero cierro esta lista semanal de recomendaciones con una serie de 10 documentales que puede ver, también de manera gratuita, sobre “las figuras más icónicas de la arquitectura, algunos proyectos muy interesantes, y hasta cómo se fabrica el LEGO”. Aquí puede ver, por ejemplo, ¿Santo o loco?: El monje español que levanta una catedral con sus manos, que trata sobre la obra de Justo Gallego, quien en 1961 empezó a construir él solo una enorme catedral en un pueblo cerca de Madrid. “Sin formación de arquitecto, sin planos, sin proyecto y valiéndose únicamente de materiales reciclados. Su obra es producto de la voluntad, la intuición y el amor a Dios. ¿Santo o loco? Ustedes deciden”. La liga: https://www.elledecor.com/es/arquitectura/g31666492/documentales-arquitectura-gratis-cuarentena-coronavirus/

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

