¡El Coronavirus ya es pandemia! ¿Y dónde están los chinos?

“Declara la OMS que el coronavirus “ya es pandemia”. “El saldo global hasta ayer era de 4 mil 630 muertes y 126 mil infectados (12 de marzo), Italia anuncia el cierre de todos los comercios, excepto víveres y salud”, “En España ya son insuficientes el material de curación y camas”, OMS-“25 mil millones de euros para enfrentar la nueva calamidad”, “Trump suspende todos los vuelos con Europa”, “La pandemia del Covid-19 sacude a todo el planeta.” Festivales masivos suspendidos en todo el mundo… “se van a pique bolsas, crudo y divisas por la emergencia…””La Jornada 14-III-20.

Y más, mucho más se informa en todos los medios masivos de comunicación y en redes sociales, mientras la consecuencia inmediata es el temor y las compras de pánico, donde México no es la excepción.

Ataques al Presidente López Obrador en redes, por quienes consideran que hay lentitud en las acciones a tomar contra el coronavirus o Covid-19.

En medio de la contingencia aparecen los poderosos del planeta: Alemania, Gran Bretaña, Japón, España, Canadá, Italia, los países bajos de Europa y desde luego los Estados Unidos. Todos al unísono organizando acciones de emergencia en contra del minúsculo bicho oportunista.

Y aparecen los países llamados pobres: El Salvador, México, Colombia, Venezuela, donde sus mandatarios hacen lo que pueden: Informar a la población y suspender eventos masivos, además de tratar de calmar los ánimos.

Al hacer un recuento de los países hundidos en la pandemia a pesar de todo su poderío científico y tecnológico, busco al gigante asiático, busco en los medios a China, donde apareció el virus catastrófico, dizque por los murciélagos muertos y puestos a la venta en un mercado de una de sus provincias. Busco a China y resulta que ¡China no está! ¡China no aparece en el esquema de países colapsados como Italia y España! Luego, ¿dónde carajos está china? ¿Cómo oculta sus muertos y sus desahuciados,? que por su situación de origen del mal, deben ser muchos. ¿Por qué no se informa la situación que en China que debe ser terrible? Es más, ¡china ya ni sale en medios! ¿Ya desapareció del planeta?

Finalmente encuentro donde está China y por qué ya no es noticia: ¡En China ya está controlado el virus! Informan algunos medios como queriendo ocultar la información.

Ahora resulta: El mundo desquiciado, la gente en cuarentena en sus casas y haciendo compras de pánico, algunos como mi hermano Cesar el Doctor, encomendándose hasta al chamuco y con dificultad para conseguir tapabocas de su talla nasal, en tanto los chinos siguen su rutina de “alitas a la mandarín, chop suey, sus camarones en agridulce y su té chino, servido en vajilla china.

Y no podía faltar el bromista macabro: Por estos días aparecen por redes las infaltables galletas chinas, sólo que ahora con la leyenda: “Te vas a Molil “.

Retorno a mi pregunta: ¿Y dónde están los chinos? ¿Alguien sabe dónde están? Han controlado la “pandemia”, sus enfermos están sanando paulatinamente y son dados de alta sin problema.

“México adelanta vacaciones de semana santa por coronavirus”, informa el Secretario de Educación Pública: del 20 de marzo al 20 de abril.

Por fin: La localización de los chinos y sus escondrijos y la cura del coronavirus, nos la ofrece un científico cubano de nombre Ángel Guerra Cabrera a través de un artículo que aparece en “la Jornada” y que se titula: “EL INTERFERÓN CUBANO EN CHINA”.

“La selección por las autoridades sanitarias chinas del interferón cubano alfa 2B (IFR rec) entre otros 30 medicamentos para combatir el nuevo coronavirus Covid 19, no debiera extrañar. De hecho, existe en el gigante asiático una empresa mixta chino-cubana en la provincia de Jilin que, con tecnología cubana, produce el fármaco desde 2007, que ha sido utilizado con buenos resultados para combatir enfermedades virales, sobre todo la hepatitis B y C.”

Ahora resulta que la vacuna en contra del coronavirus ya tiene patente, según informa el científico cubano Luis Herrera Martínez, asesor científico y comercial del grupo empresarial cubano BioCubaFarma, poseedor de la marca.

“Muchos no saben que ya en 1965 Fidel Castro inspiró el surgimiento del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC).

“En 1981 (Fidel Castro), indagó con el médico oncólogo estadounidense Randolph Lee Clark, de visita en La Habana, qué novedades había en la cura del cáncer y envió a dos científicos a conocer el nuevo medicamento llamado interferón en el Anderson Hospital and tumoral Institute de Texas. El Interferón lo recibía este centro hospitalario desde Finlandia, por lo que Fidel inmediatamente envió a seis científicos cubanos con el profesor Kari Kantel , a Helsinski para que aprendieran a producir el InterferónNF de glóbulos blancos.

“A menos de cuatro meses de su regreso a Cuba “los estudiantes” ya dispusieron de las primeras cantidades de Interferón NF de glóbulos blancos producido en la isla.”

“Cuba se convirtió, así, en 1981, en el primer país de tercer mundo en producir Interferón NF. De esa iniciativa surgió el Centro de Investigaciones Biológicas y cinco años después una institución de objetivos más complejos y ambiciosos desde el punto de vista científico: El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba”.

“Pero es natural que noticias como esta causen extrañeza o curiosidad en muchas personas, pues Cuba es un país pobre, subdesarrollado, sometido al bloqueo inmisericorde de Estados Unidos y ello puede inclinar a dudar que cuente con una industria biotecnológica de alcance internacional” concluye el Doctor en ciencias Luis Herrera Martínez.

México no ha entendido el significado del desarrollo científico y tecnológico: Cuando en 1940 Lázaro Cárdenas legalizó la marihuana, Estados Unidos suspendió la entrega de vacunas contra el sarampión, viruela y poliomielitis. Ante una niñez enferma y vulnerable, Cárdenas bajo la guardia y dijo:” sin ciencia y sin tecnología no hay soberanía” y creó el Instituto Politécnico Nacional.

Cárdenas pretendía el estudio del cannabis para fines médicos y construir un emporio textil con las fibras de los tallos de la planta. El imperio fue el obstáculo.

Ochenta años después el Senado ha despenalizado la marihuana. Ojalá las autoridades de salud hagan las cosas bien en la investigación de los elementos activos de las floraciones y de las hojas. Despegue la industria textil con las fibras de los tallos y la alimenticia con los componentes vitamínicos de las semillas.

“De nada sirve la ciencia cuando no tiene conciencia”