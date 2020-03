“En mi familia no somos racistas, no somos clasistas y no hay machismo”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador en Jerez ■ fotos: odín salinas y miguel ángel núñez

■ “Luchamos por la transformación de México y vengo a decirles a Jerez que no les voy a fallar, no vamos a traicionar al pueblo”

■ Afirma que se apoyará al gobernador Alejandro Tello en todo lo que se refiere a la infraestructura para mejorar los caminos de Zacatecas

“En mi familia no somos racistas, no somos clasistas y no hay machismo”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su primer día por Zacatecas en el municipio de Jerez, para luego alejarse del micrófono y caminar hacia el lugar donde estaba sentada su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y darle un beso en la mejilla, ante el aplauso de la gente que se dio cita en Lienzo Charro “Póker de Ases”, ubicado sobre la carretera que conduce a Tepetongo, para luego despedirse con vivas al poeta Ramón López Velarde, Jerez y México.

Esta fue la sexta visita que López Obrador hacer a Zacatecas como mandatario nacional. Proveniente de Calvillo, Aguascalientes, y con una escala en la zona arqueológica de La Quemada, en la que grabó un video que subió a su “Face” para promocionar el sitio, llegó al lienzo jerezano pasadas las 5 de la tarde, donde ya lo esperaban gente de municipios y comunidades aledañas, de la capital, alcaldes y diputados zacatecanos, además de un contingente de estudiantes becarios entre los que destacaron quienes crearon una réplica del avión presidencial, vestidos de pilotos y con los “cachitos” de la lotería. Pero también había manifestaciones de trabajadores de la salud del Hospital de Jerez y algunos campesinos.

“Luchamos por la transformación de México y vengo a decirles a Jerez que no les voy a fallar, no vamos a traicionar al pueblo”, fueron las palabras de arranque del discurso del mandatario mexicano, luego de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna, ante abucheos de los presentes, aunque menos efusivos que los propinados al alcalde jerezano Antonio Aceves, agradeciera por el apoyo dado a más de 123 mil 800 adultos mayores, a 112 mil 200 jóvenes estudiantes, a 5 mil 600 personas con discapacidad, y 10 mil ganaderos de nuestra entidad, y solicitara la reactivación de la construcción la autopista Zacatecas-Guadalajara y la liberación de una serie de proyectos de obra pública ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que suman más de mil millones de pesos.

López Obrador señaló que regresó a Jerez y Zacatecas para decirle a la gente que su gobierno está “empeñado” en llevar la Cuarta Transformación en todo México y desterrar a la corrupción del país. “Así como fui terco para llegar a la Presidencia. Así voy a ser como presidente. Se va a acabar la corrupción, me canso, ganso”, exclamó para arrancar el aplauso de los asistentes.

Y mientras se acaba con la corrupción, que dejó un país parecido a un “toro viejo y reumático” al que hay que levantar y empujar para beneficio del pueblo, se está saciando también la sed de justicia de los mexicanos llevando a todos los rincones del país los Programas Integrales para el Bienestar, tal como se está haciendo en Jerez donde se ha apoyado a 6 mil 447 adultos mayores con la entrega de pensiones; 750 familias, con becas de educación básica, 245 más del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y 39 becas para estudiantes de nivel superior.

En este sentido, López Obrador señaló que “a los jóvenes ya no vamos a darles la espalda. Vamos a jalarlos para que no se los lleven a la delincuencia”. Y agregó que de los jóvenes que ya terminaron su primera etapa, al 50 por ciento ya les dieron trabajo en las empresas, mientras que un 20 por ciento más optó por pedir un crédito para poner sus propias empresas, y el resto se irán colocando en una bolsa de trabajo de la dependencia encargada de ellos.

Asimismo, dio a conocer que se ha respaldado a 155 personas con discapacidad, 95 productores campesinos, a través del programa Precio de Garantía, y 2 mil 575 personas, mediante Producción para el Bienestar. López Obrador adelantó con motivo de los programas, que se busque queden como derecho constitucional, ya que se envió una iniciativa de reforma para que así sea.

Con respecto al programa “La escuela es nuestra”, que ya había anunciado en su última visita al estado, recordó que serán los padres de familia quienes reciban el presupuesto de hasta 500 mil pesos para que ellos decidan cómo lo invierten en los centros escolares, aunque reiteró que quien atesore debe ser mujer ya que son “más honradas que los hombres” y al que no le gusta, sentenció “que se vaya a volar en el avión presidencial”, cuyos “cachitos” comenzarán a venderse el próximo martes y que gracias a empresarios que están comprando boletos, el dinero irá a parar también a las escuelas y para mejorar los servicios de salud, pues se pretende que no falten médicos, ni medicamentos para el pueblo.

Antes de concluir su mensaje, el presidente de México hizo un reconocimiento a todos los zacatecanos y mexicanos migrantes, esos “héroes vivientes” cuyas remesas, que el año pasado llegaron a los 36 mil millones de dólares, reactivan la economía y son como un bálsamo. Y aseguró que se apoyará al gobernador Alejandro Tello en todo lo que se refiere a la infraestructura para mejorar los caminos de Zacatecas.

“Y voy a seguir visitando Jerez y todos los municipios del estado”, enfatizó, para luego de caminar hasta el lugar de su esposa para darle en un beso, despedirse de los asistentes, quienes aprovecharon a la salida para llevarse un souvenir de Andrés Manuel López Obrador.