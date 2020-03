Como “agua” para mi Wiskilucan

La felicidad nos inunda, nos atrae, nos orilla a vivir cada minuto como si fuese el último y la realidad es que si, si lo es.

La certeza de la vida es la misma muerte, la caducidad no tiene fecha, sin embargo existe. No nos queda más que aprovechar estos breves instantes y convertirlos en momentos duraderos.

La vida se acaba cuando menos te lo esperas, de manera esperada o inesperada se termina nuestra existencia. A este fenómeno le decimos MUERTE.

Entre peras, mangos, guayabas o manzanas te conmino a que la vivas, pero de una manera positiva, la negatividad lo único que genera en nuestro entorno es desolación, aislamiento y pues a nadie le gusta estar solo.

Dejando de lado la felicidad, la vida, la muerte voy a darle pie a las ideas “frías” “heladas” o “muertas” que hemos vivido en los últimos día, primero me arranco con la rifa de lo equivalente al avión presidencial, ya que no se va a rifar el avión, algo así como lo que les mencione las columnas pasadas “6 millones de personas haciendo millonarias solo a 100 personas” ¡No bueno! Una idea que jamás entendí, más allá del simple comentario que acabo de poner.

Dejando eso y pasando a las cosas serias a nivel nacional, que tal la dinámica o “brete” del coronavirus, que si ya existía, que si es un arma biológica, que si no mata a nadie, que si la madre. Pues debemos ser muy claros y entender lo siguiente. El coronavirus ya existía y quizá mutaría, como muto la influenza, como ha mutado todo, hasta los políticos, perdón, ellos solo cambian de color, no mutan ¡Chiste local! Ya se la saben.

De igual forma no creo que sea un “arma biológica”. Es sin lugar a dudas el resultado de los excesos que tienen los habitantes de ciertas zonas de China, como es posible que analicen la posibilidad de que el virus venga por comer murciélagos, a quien en su sano juicio se le ocurre comer algo así.

La cuestión es que en México existen al día de hoy 5 contagios y como 200 aislados, por aquello de que echaron “cotorreo” con los 5 contagiados en comento y aquí viene el análisis rápido, ¿Verdad que si estamos preparados para el coronavirus? ¿Verdad que nuestro sistema de salud no esta tan “pal perro”? digo, ya hasta dieron de alta al “primer contagiado” Y existe gente que lo primero que menciona es “Nos va a cargar el payaso”

¡Vean! 5 contagios, 200 “aislados” 1 dado de alta y 0 muertos. Al menos en el de “asunto” de salud andamos “Reeeebien” SOLAMENTE en relación al coronavirus, en otros temas, pues bueno.

Quiero dejar patente que la salud era negociazo.

Hace días dieron a conocer que se “desfalcó” por 4 mil millones de pesos a través de empresas “gasparin”. A cuanto equivale esa cantidad, cifras más, cifras menos, algo así como a 4 hospitales de primer nivel (precio 2010).

Este desfalco fue de 2014 a principios de 2019.

¿Verdad que no estábamos mejor cuando estábamos peor?

Y ya para concluir nuestra simpática columna, les voy a contar la breve historia de los aumentos a las tarifas del suministro del agua que hemos tenido a lo largo de los últimos 12 años. Quiero aclarar que va sin “ponerme” de lado de tal o cual alcalde. Lo he manifestado en muchas columnas.

Estoy a favor de que se pague un precio justo por el vital líquido, y 10M3 de agua en dinero equivalen a 1 mes de Netflix en domestico I –II y a 1 botella de Wisky (del rojo) en domestico III.

Lo dejo en el “tintero” de la imaginación y pues…

Cooooooooooomeeeeenzamos.

Allá por el 2008 y no citaré textualmente lo dicho por el entonces Alcalde de la Capital, pero palabras más, palabras menos comentó lo siguiente “Es necesario el aumento en las tarifas, ya que la jiapaz ya no se sostiene derivado del déficit que tiene la junta” por aquellos años, su servidor pagaba 47 pesos por el consumo de agua y “Necesariamente” pasamos a pagar 78 pesos al mes por el servicio en 2009, pasaron los años y se logro un aumento un tanto “Significativo” para así pasar entre aumento a las tarifas de agua, concatenado al tema de “alcantarillado- saneamiento de agua” y sin dejar de lado la “Reducción” gradual de los subsidios llegamos a pagar 97 pesos por recibo de agua, misma tarifa que se mantuvo hasta 2018. Se preguntarán ¿Y en qué momento llegamos a los 108 pesos que se pagaban todavía el año pasado en la mayor parte de los usuarios de la jiapaz? Pues es fácil, de los 97 brincamos a los 103 todo vía inflación, singularmente todos los aumentos, han sido por lo que menciono el alcalde de la Capital en 2008 “Es necesario el aumento en las tarifas…” Así nos mantuvimos hasta la mitad de las administraciones actuales, donde se “logro” subir un poco la tarifa y brincamos de los 103 a los 108 pesos y pues ahora el brinco es “similar” al de 2008 poco más de 30 pesos al consumo en “Domestico I- II” (140 pesos x 10m3) obviamente si nadie se excede de los 10M3, si nos excedemos hay que pagar más, o que, acaso TLCL nos “regala” las Megas (extras) de internet que usamos para “Denunciar formalmente en redes sociales” ¿Verdad que no?

A que voy con toda esta “Simpática” historia de los aumentos que hemos tenido en lo relativo al agua. A que necesitamos URGENTEMENTE darnos cuenta que en los últimos 12 años el precio por el suministro del agua ha subido 97 pesos, que equivalen a 7.15 pesos al año, que a su vez equivalen a .59 pesos al mes (En domestico I-II) algo así como el 80% de los usuarios cuanto a sido el aumento. En pocas palabras NADA.

Esto no quita la responsabilidad de que cada vez llega menos agua, que existen deficiencias en el tema del suministro, que existen “fugas” de muchas cosas y también de agua, y que el ciudadano es irresponsable en el cuidado de la misma.

¿Ya arreglaron sus fugas al interior de su casa? O siguen diciendo ¡Al cabo que, yo la pago!

Les dejo un postulado para quienes el día de ayer acudieron a insultar a quienes presenciaban la sesión del consejo…

Sabías que: VIOLENCIA GENERA MÁS VIOLENCIA.

¡Ánimas! ■