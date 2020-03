La Gualdra 421 / Río de palabras

En sus sueños, ella tiene cinco hijos, dos mascotas y una casa. Los hijos tienen diferentes personalidades y cada uno de ellos un nombre que inicia con cada una de las vocales: Antonio fue el primero y heredó de su abuelo el nombre por ser el primogénito. Elisa y Olga u Olivia, no recuerda bien, porque siempre confunde los nombres; tiene también otra hija llamada Iliana. Por último, llegó Ugo, lo registró así sin h, al fin y al cabo, para efectos del registro civil la h es muda. Sus mascotas son dos: un perro y un gato; lo decidió así para evitar el conflicto entre los infantes que no se decidían por uno solo. La casa, es pequeña, muy pequeñita, de esas de interés social; lejos, muy lejos del centro, tanto que parece que habita en una ciudad muy distinta a la que se señala en su credencial. La casa tiene dos recámaras, en una duerme ella con sus hijas, y en la otra, los chicos con las mascotas. Se decidió el acomodo en relación con la practicidad y no por cuestiones de esas que llaman de género. La casa cuenta también con una cocina y una estancia que en el contrato figuraba como sala comedor, pero que por más que lo han intentado no puede cumplir con las dos funciones al mismo tiempo. El baño es pequeño y desde la última descompostura no cuenta con regadera así que los miembros de la familia tienen que bañarse a jicarazos. A pesar de su situación, de las carencias, ya que hay veces en que no le alcanza lo que gana para sostener a tan basta familia, en sueños ha encontrado la dicha, no le importa que sean tan recurrentes, los prefiere a la realidad que le ha tocado en donde cuenta con todo, pero está completamente sola.

