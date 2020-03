Rechazó AMLO renuncia de Javier May a Sembrando Vida

Javier May. Imagen tomada del sitio https://www.gob.mx/bienestar/estructuras/javier-may-rodriguez

El presidente Andrés Manuel López Obrador no le aceptó la renuncia a Javier May Rodríguez como coordinador del programa Sembrando Vida y a la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. Informó que como no fue notificado sobre el decreto que emitió la titular de la dependencia, María Luisa Albores, para abrogar las funciones del funcionario, éste “se va a revertir”.

Dijo que May “sí se va a quedar, ha hecho un buen trabajo, es de primera”. Hay diferencias, resaltó, pero prefiero “mujeres, hombres, libres con criterio”.

En este caso, dijo que las diferencias fueron el decreto publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación, pero “no fue consultado. Se va a revertir, y tampoco va a haber la renuncia”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que se necesita armonizar, “ponernos de acuerdo, cerrar filas sin abyección, manteniendo cada quien su libertad y criterio. Nada de ¿qué horas son? Las que quiera, señor presidente”.

Sostuvo que el programa Sembrando vida no se vio afectado por la intención de May de renunciar a la coordinación; “va muy bien”.

-¿Ya hicieron las pases?, ¿se reconciliaron?

-Sí… Ya parece telenovela… pero continuará.