18 proyectos de energías alternativas, en espera de autorización de licencias y permisos en Zacatecas

Con ellos se busca generar más energía de calidad y reducir la producción de dióxido de carbono: Macías Patiño

Actualmente, en la entidad ya están en circulación varios proyectos eólicos y fotovoltaicos, de los cuales los más grandes son Bufa Wind y Vientos del Altiplano

18 proyectos de energías alternativas están en espera de autorización de licencias y permisos en Zacatecas, con lo que se espera generar más energía de calidad, así como reducir la producción de dióxido de carbono.

Manuel Macías Patiño, director de la Agencia Estatal de Energía (AEE), informó que con estos proyectos eólicos y fotovoltaicos, que están en manos de propiedad privada y otros en terrenos ejidales, se busca la producción y consumo energético más responsable y amigable con el medio ambiente.

Detalló que durante 2019, Zacatecas registró una buena calidad de sus aires, así como 18 por ciento más en cuanto a su velocidad. Es por ello que es prioridad utilizar los recursos con los que cuenta el estado en el manejo eficiente de la energía, lo cual beneficiará a los distintos municipios de la entidad con la generación de empleos.

La agencia trabaja en conjunto con la Secretaría de Economía en la promoción de esta clase de proyectos, puesto que, aseguraron, “la energía tiene mucho que ver con la economía; si no hay buena energía, no hay economía, y si no hay economía, no hay energía”.