Desabasto de medicina en el ISSSTE para tratar el cáncer es real, acepta director de Hospital General

El médico señala que algunos hospitales comenzaron a registrar la situación de la escasez de medicamentos contra el cáncer desde mediados del año pasado ■ foto: la jornada

■ Se refirió a la situación como un problema “que todavía nos está doliendo”

■ Se pretende que autoricen un presupuesto para adquirir el medicamento y solventar los gastos que aproximadamente 15 derechohabientes hacen para no detener su tratamiento: René Padilla

■ Hasta el momento no hay una fecha para el suministro, a nivel local se buscará también cómo comprar lo necesario, pues se ocupan 30 ámpulas de cada clave

El desabasto de medicamentos para quimioterapias en el Hospital General del ISSSTE es real, ha confirmado René Padilla Rodríguez, director del nosocomio, quien se refirió a la situación como un problema “que todavía nos está doliendo” y más cuando aún no hay fecha, por parte de Gobierno Federal, para el suministro, por lo que se está buscando se les autorice un presupuesto para adquirir el medicamento y solventar los gastos que aproximadamente 15 derechohabientes están haciendo para no detener su tratamiento.

Padilla Rodríguez informó que el Centro Nacional de Distribución ha registrado ceros en algunos medicamentos oncológicos, para quimioterapias, incluso algunos hospitales comenzaron a registrar la situación de la escasez desde mediados del año pasado, por lo que el problema es nacional, no solamente estatal y la causa de que esto suceda es, a decir del médico, difícil de determinar, pues el laboratorio tiene capacidad para producirlo, luego distribuirlo y el instituto tiene la capacidad para adquirirlo, “entonces en alguno de esos se rompió el eslabón, no sé exactamente en cual”.

Y es que según comentó el director del hospital, hay informes de que un laboratorio ya no pudo tener la materia prima y por ende vender el medicamento. Es de llamar la atención, dijo, que muchos derechohabientes están preguntando dónde conseguirlo, sin embargo, corren el riesgo de que el que compren provenga del mercado negro, por lo que hizo un llamado a que no lo hagan.

Hasta el momento no existe una fecha precisa para el suministro, aclaró, por lo que a nivel local se buscará también cómo comprar lo necesario, pues se ocupan 30 ámpulas de cada clave, pero se espera obtener la autorización que debe venir con una inyección de presupuesto, porque los hospitales, detalló, no están preparados para sustentar la falta de medicamento de nivel nacional.

“Nuestro presupuesto para adquirir medicamento es para urgencia, es mínima la cantidad, no podríamos ni completarle un tratamiento a un derechohabiente. Estamos pidiendo esa autorización, nunca se ha hecho, es la primera vez que buscamos ese recurso, y depende si se autoriza, se buscará comprar la cantidad necesaria para un mes, pero el hospital no está hecho para eso, no somos autónomos”.

De acuerdo con Padilla Rodríguez, al ver las cantidades de dosis que se necesitan, se puede establecer que son alrededor de 15 pacientes que necesitan el tratamiento. Algunos han tenido que pagar su tratamiento fuera del ISSSTE, por lo que dio a conocer que en la página del instituto hay una opción para recuperar esos gastos mediante una solicitud de reembolso en caso de que falle por cuestiones administrativas y médicas.