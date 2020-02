Bajaron homicidios dolosos en Zacatecas, según datos oficiales

Imagen de archivo de operativo contra el crimen en Zacatecas ■ foto: la jornada zacatecas

■ En enero se registraron 44 casos, frente a los 46 que hubo en el mismo mes de 2019

■ Son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

■ Hubo 332 víctimas de ilícitos del fuero común en el primer mes 2019; son 392 en el mismo mes de este año

En el último año en Zacatecas se incrementó la incidencia delictiva al pasar de 332 víctimas de ilícitos del fuero común registradas en el periodo del primer mes 2019 a 392 el mismo tiempo del año posterior. Esta tendencia se advierte en los datos más recientes publicados esta semana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En cuanto a los delitos que terminan la vida de las personas, como homicidios y feminicidios, se reportaron disminuciones; sin embargo, se tienen incrementos en otros que, aunque no son considerados de alto impacto, como las lesiones y la extorción, son importantes. Cabe señalar que la disminución en homicidio doloso no es significativa y no se puede considerar como una mejora, sino que las cifras se mantienen similares a las del año pasado.

El SNSP muestra que en el primer mes de 2019 se denunciaron en Zacatecas 34 casos de extorsión y en 2020 aumentó por 4 casos más, lo que supone un aumento del 11.7 por ciento. Por otro lado, las carpetas de investigación abiertas por secuestro disminuyeron un 20 por ciento en comparación del primer mes de cada año.

Este enero se registraron en esta plataforma 44 homicidios dolosos, frente a los 46 que hubo en el mes de 2019; se resalta que la mayoría de los homicidios se dieron con arma de fuego.

En cuanto a las víctimas de lesión, la mayor cantidad de situaciones fueron con dolo, con un total de 173 víctimas de lesión dolosa; aunque la mayoría de los casos no cuenta con una especificación sobre el objeto con el que se produjo la lesión, de los que sí hay registro, la mayoría fueron provocadas por armas de fuego, con un total de 13 incidentes con estas características.

También hubo una disminución en la cifra relacionada con el llamado “delito de aborto”, al no presentarse ningún caso, mientras que el año pasado el dato era de un caso de aborto.