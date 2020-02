Eliminar tipificación de feminicidio sería un “grave retroceso” al derecho de justicia de las mujeres: Rivero

Foto: ANDRÉS SÁNCHEZ

La propuesta de Gertz Manero también contravendría tratados internacionales y recomendaciones al Estado mexicano, sostuvo la titular de Semujer

Se reforzaría una ruta de impunidad y “seguiríamos invisibilizando que hay una pandemia a nivel mundial que está cobrando la vida, al menos en México, de 10 mujeres diario”, agregó la funcionaria

El fiscal general de Justicia del Estado enfatizó que Zacatecas está en la postura de mantener el tipo penal de feminicidio

Francisco Murillo informó que propuso, ante la CRICP, una reforma al código penal para agravar el delito de violencia familiar y evitar que dicha situación termine en feminicidio, pues actualmente se persigue por querella

Luego de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propusiera eliminar el delito de feminicidio por la dificultad que para el Ministerio Público tiene acreditar ese delito, propuesta que fue rechazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que podría malinterpretarse, el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, y la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, lo rechazaron igualmente, puesto que en Zacatecas la tipificación es útil para perseguir la violencia contra las mujeres y también porque sería un retroceso al derecho de justicia de las mismas.

Murillo Ruiseco enfatizó que Zacatecas está en la postura de mantener el tipo penal de feminicidio y que reclasificarlo es una situación, que en mayor medida, le toca a las fiscalías de los estados y no a la de la república. “Para nosotros, es un tipo penal muy útil para perseguir esta conducta de violencia hacia las mujeres muy agravada”, dijo.

Con respecto a la justificación de Gertz Manero para proponer dicha eliminación, Murillo Ruiseco dijo no ser suficiente justificante, pues, además, en Zacatecas se cuenta con una unidad de feminicidio que entiende y atiende las cuestiones de género y que investiga, por tanto, de acuerdo a las causas señaladas en propio código penal y se actúa en consecuencia, por lo que señaló que el delito de feminicidio, como tal, debe continuar.

Asimismo, dio a conocer que la semana pasada sostuvo una reunión con la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la Legislatura local, en la que puso sobre la mesa una reforma al código penal para agravar el delito de violencia familiar y evitar que dichas situaciones terminen en feminicidios.

El fiscal explicó que actualmente el delito de violencia familiar se persigue por querella, es decir, que la víctima acude al Ministerio Público a levantar su denuncia pero si en un momento dado decide otorgar el perdón al agresor, se retira la denuncia, por lo que con la reforma, lo que buscaría es que se persiga de oficio y que obligue al MP a continuar con la investigación aun cuando la víctima quiera otorgar el perdón.

Por su parte, Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría de las Mujeres, consideró que la propuesta del fiscal general sería un “grave retroceso” a los derechos ya reconocidos por la lucha de muchos años para visibilizar las violencias en contra de las mujeres, y sobre todo, el feminicidio, que es la más grave.

Además, la propuesta de Gertz Manero, recalcó, también contravendría tratados internacionales y recomendaciones al Estado mexicano. La postura de la dependencia que encabeza, dijo Rivero Garza, obviamente está alineada a todo el movimiento de mujeres y feministas que han luchado por muchos años para que se reconozca el feminicidio como lo que es.

La funcionaria enfatizó que con dicha propuesta, la que considera no será una realidad, se reforzaría una ruta de impunidad, porque las mujeres y las familias de ellas no accederían a la justicia, ni tampoco se sancionaría, ni repararía el daño de quienes fueron víctimas. “Seguiríamos invisibilizando que hay una pandemia a nivel mundial que está cobrando la vida, al menos en México, de 10 mujeres diario”, lamentó.

Finalmente y con respecto a la propuesta del fiscal estatal, de agravar el delito de violencia familiar, Rivero Garza consideró que abonaría mucho al reconocimiento de todas las violencias que se viven en este ámbito, ya que este delito no se considera grave y no se sigue de oficio, por lo que avanzar en esa materia sería importante, ya que Zacatecas tiene índices alarmantes de violencia familiar y que, “lamentablemente”, mucha de ésta no llega a la denuncia ni a la investigación.