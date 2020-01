La nueva Reforma Educativa; una luz en la oscuridad

La dictadura se presenta

acorazada porque ha de vencer.

La democracia se presenta desnuda

porque ha de convencer.

Antonio Gala,

escritor español.

El estado como educador o rector de la educación, no ha dado los resultados requeridos por nuestra sociedad mexicana a la cual le dicen transformadora, tal vez lo que hace falta es que el estado sea promotor de la educación; históricamente se ha demostrado que un estado rector de la educación, entrega el sistema a la voracidad empresarial y a una política económica neoliberal –misma que el actual gobierno quiere atenuar o desaparecer-, bajo las condiciones en que se dio la revisión y cambio de la reforma, no puede haber garantía para que se transforme el sistema educativo, si bien se tiene la consigna de desaparecer la política neoliberal, es difícil desprenderse de ella; tal vez a lo que se puede llegar de manera inmediata es a implementar una política neo-desarrollista.

Si bien es cierto que las instituciones educativas se crean por decisiones políticas, no pueden conducirse de igual manera toda vez que deben verse como instituciones sociales y su manera de conducirse debe ser social y democrática; los que juegan un papel central en la dinámica educativa son los maestros, padres de familia y directivos de centros educativos, no puede conducirse por directivos donde su eje de actuar sea meramente político. Considero que la política educativa de un político es siniestra, muy por encima de que su estrategia sea el de utilizar un lenguaje noble, los responsables de la política educativa actual, adoptan la misma postura que la que se ha adoptado en otros periodos presidenciales; si esto continúa así, las intenciones que tiene el actual Presidente de la República para transformar el Sistema Educativo, se desvanecerán.

Tres son los principales aspectos que toma como referencia AMLO para favorecer la transformación del Sistema Educativo: 1) Considerar a la docencia como una profesión para que, de esta manera, los maestros sean verdaderos agentes de cambio y no instrumentos de la política neoliberal y empresarial, 2) Promover la profesionalización de la docencia para que los maestros se dignifiquen en su práctica mediante la construcción de parte del docente mismo, de proyectos de intervención didáctico-pedagógicos y, 3) Promover la realización de congresos en donde de manera verdaderamente democrática se tomen decisiones que conduzcan a la elaboración no solo de proyectos educativos, sino de un proyecto de Nación. Si estos tres puntos se consideran en la dinámica y estrategia educativas, entonces dejará de ser una mera quimera lo que en este momento se ha aprobado como reforma puesto que habrá que esperar las leyes secundarias derivadas de lo que, sigo aseverando…… no es una abrogación de la Reforma Educativa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demanda al ejecutivo respetar el derecho a la educación, le pide que se respete la ley cuando lo que se requiere es que se aplique la justicia, el legislativo tiene facultades supremas – dudo que tengan supremacía académica, por lo menos los de la comisión de educación-, lamentablemente, todo lo someten a votación y cuantifican las decisiones, no hacen antes análisis serios, críticos y propositivos-. Esta Comisión de Derechos Humanos es algo así como los padres de familia, solo le exigen a sus hijos que cumplan con su responsabilidad pero no les dan el apoyo suficiente para que lo hagan, al no hacerlo, se les sanciona de un amanera drástica. Tanto la Comisión como los padres de familia dicen que debe considerarse el interés de la niñez y la adolescencia, esto difícilmente se dará puesto que la normatividad establecida restringe en mucho la participación de los actores centrales del hecho educativo.

Todo este estado de cosas que estamos viviendo en el ámbito educativo, hace suponer que el jefe del ejecutivo piensa en una reforma y los legisladores piensan en otra, esto puede ser creíble puesto que no existe un proyecto alterno que sustituya a la reforma de Peña Nieto, es por ello que, antes de determinar la nueva reforma, en ninguno de los espacios educativos no se generó debate sobre la manera de cómo se podría generar un proyecto educativo, solo predominó el inercial e histórico acuerdo político. Esto que dan a conocer como nueva Reforma Educativa, tiene muchas características de la reforma que supuestamente abrogaron, cierto es que se eliminó lo concerniente a la evaluación para la permanencia, sin embargo, sigue considerándose como una reforma laboral toda vez que el eje central de esta reforma modificada es el garantizar el derecho de los docente a permanecer en nómina –no consideran como dimensión de suma importancia, a la académica-.

Por lo que hasta el momento se ha dictaminado de parte del legislativo en torno a la Reforma Educativa, se ve muy lejana la posibilidad de que el sistema educativo se transforme, lo que a la fecha existe, es una reforma hibrida, con ello el clima educativo se ha enrarecido y hace que impere un estado de ánimo deplorable, hay desesperación y frustración por parte de un gran número de docentes…….. Docentes que no están atrincherados como lo están los tomadores de decisiones, docentes que se encuentran en el campo de batalla, dándole un sentido social a su labor como tal, sin poner su vocación en nómina, con un espíritu estrujado pero todavía con ánimo para continuar la lucha por reivindicar su práctica profesional y dignificar a los educandos. ■